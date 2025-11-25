هنر ما برای مقابله با آلودگی هوا فقط تعطیلی است!

به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر تشکری هاشمی صبح سه شنبه چهارم آذر ماه در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از رویکرد فعلی در مقابله با آلودگی هوا، این معضل را «قابل پیش‌بینی و حل‌شدنی» خواند و تاکید کرد که راه‌حل‌های آن به خوبی شناخته شده است.

تشکری هاشمی در تذکر خود اظهار داشت: پدیده آلودگی هوا، پدیده‌ای است که ما هرساله با آن مواجهیم. این معضل هم قابل پیش‌بینی و هم قابل رفع است. بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا مشکلاتی مشابه ما داشتند، اما برای آن چاره‌اندیشی و به سرعت آن را حل کردند. متأسفانه هنر ما تنها این است که تا روزهای خفقان‌آور هوای تهران فرا می‌رسد، اقدام به تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و دورکاری ادارات کنیم. این در واقع نوعی فرار از مسئولیت‌هاست.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به منشأ اصلی آلاینده‌ها گفت: مطالعات گسترده در سطح جهان نشان می‌دهد آلاینده غالب شهرهای ما، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که منشأ صنعتی دارند و بر اساس بررسی‌ها، بین ۶۷ تا ۸۸ درصد از این منابع، مربوط به خودروها و منابع متحرک است.

وی با بیان اینکه راه حل این مشکل مشخص است، به مصوبه شورا برای جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی اشاره کرد و افزود: در طول چهار سال، چهار برنامه و بودجه سالانه تدوین کردیم. مصوب شد که ۳۰۰ هزار موتورسیکلت بنزینی که هر کدام به اندازه ۷ تا ۸ خودرو آلودگی تولید می‌کنند، برقی شوند. اما کار تا آنجا سخت و مشکل بود که تا امروز حتی نتوانسته‌ایم یک دستگاه موتورسیکلت برقی در اختیار مردم قرار دهیم. اقدامات ما تنها به خرید چند دستگاه نمادین برای شهرداری محدود ماند. باید کارهای نمادین کنار گذاشته شود.

تشکری هاشمی با انتقاد از روند کند توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: ما نزدیک به ۳۷ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان فقط برای خرید اتوبوس مصوبه داشتیم، اما وقتی این مصوبه به اتوبوس زیر پای مردم تبدیل نشود، یعنی تلاش‌های ما نتیجه‌ای نداشته است. در بخش مترو نیز همینطور است؛ چهار سال است فقط برای پرداخت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت تلاش کرده‌ایم. آیا با آمدن یک خط مترو در پایان سال، مشکل حل می‌شود؟

وی در ادامه با اشاره به‌عدم برخورد قاطع با آلاینده‌ها تأکید کرد: در بحث خروج خودروهای فرسوده کار مهمی انجام نشده، با خودروهای بدون معاینه فنی برخوردی نمادین صورت می‌گیرد، از سیستم‌های هوشمند استفاده نمی‌شود و مراکز تولید آلاینده صنعتی مانند کارخانه سیمان، به کار خود ادامه می‌دهند.

این عضو شورای شهر با اشاره به تعدد نهادهای مسئول در قانون هوای پاک، سه نهاد را کلیدی خواند: می‌گویند ۲۳ سازمان و نهاد در قانون هوای پاک مسئول هستند، اما آنچه بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد تأثیرگذار است، اول شهرداری تهران، سپس پلیس و پس از آن وزارت صنعت است. وقتی این سه نهاد نتوانند به وظایف خود عمل کنند، مجبوریم به سراغ مردم برویم و از آنان التماس کنیم که ماشین‌های خود را بیرون نیاورند. آیا با اجرای طرح زوج و فرد و تعقیب مردم می‌توان مشکلات را حل کرد؟

