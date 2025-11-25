فعالیت بیش از ۲۲ هزار کانون ورزشی دانشآموزی
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری با فدراسیون فوتبال گفت: تدوین آییننامه اجرایی مشترک، استفاده از ظرفیتهای ورزشی مدارس و نیروی انسانی متخصص میتواند مسیر تازهای برای رشد فوتبال و فوتسال جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.
به گزارش ایلنا، محمد جعفری، معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، در نشست مشترک با مسئولان فدراسیون فوتبال اظهار کرد: «در پی صحبتهای مهندس تاج، دو جلسه با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش برگزار شد که نتیجه آن پیشبینی انعقاد تفاهمنامهای برای همافزایی امکانات، فضاها و منابع انسانی بود. مقرر شد آییننامه اجرایی مشترک تدوین شود تا در سطح ۳۲ استان کشور عملیاتی گردد.»
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه مورد استقبال هیئت دولت و وزرای ورزش و جوانان قرار گرفته است، افزود: «بر اساس این توافق، قرار است جلسه ستاد عالی ورزش دانشآموزی با حضور مدیران کل آموزش و پرورش، معاونین تربیتبدنی و سلامت، مدیران کل ورزش و جوانان، هیئتهای فوتبال و ورزش دانشآموزی استانها به صورت حضوری و مجازی برگزار شود تا هماهنگیهای لازم برای اجرای آییننامه در سراسر کشور انجام گیرد.»
جعفری با اشاره به ظرفیتهای گسترده آموزش و پرورش در حوزه زیرساختهای ورزشی گفت: «در مدارس کشور ۱۴۹ زمین چمن طبیعی، ۱۳ زمین چمن مصنوعی بزرگ، بیش از ۳۴۰۰ زمین چمن مصنوعی مدرسهای و ۲۳۵۰ سالن ورزشی فعال داریم. مجموعاً نزدیک به ۵۹۱۲ فضای ورزشی آماده بهرهبرداری است و حدود ۱۴۰۰ پروژه نیمهتمام نیز در حال تکمیل است. این ظرفیتها میتواند پشتوانهای جدی برای توسعه فوتبال و فوتسال باشد.»
او ادامه داد: «یکی از برنامههای مهم ما کیفیتبخشی به توسعه فعالیتهای ورزشی با مشارکت مردم و خیرین است. بخشی از اعتبارات توسط وزارتخانه تأمین میشود و بخشی دیگر از طریق مشارکت مردمی و درآمدهای اختصاصی مدارس فراهم خواهد شد. به عنوان نمونه، احداث یک زمین چمن مصنوعی در مدارس هزینه تقریبا مشخصی دارد که وزارتخانه بخشی حدود ۳۵ درصد از آن را تأمین میکند و مابقی توسط خیرین و مشارکت مردم و خانوادهها پرداخت میشود.»
معاون تربیتبدنی و سلامت با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش افزود: «۳۴ هزار و ۲۵۰ معلم تربیتبدنی متخصص در مدارس کشور مشغول فعالیت هستند. بسیاری از آنان علاوه بر تدریس، در لیگهای فوتبال و فوتسال کشور به عنوان داور یا مربی حضور دارند. این ظرفیت انسانی میتواند نقش مهمی در آموزش و پرورش دانشآموزان ایفا کند.»
جعفری با تأکید بر علاقهمندی دانشآموزان به رشته فوتسال گفت: «هرچند برنامه درسی مدون از دوره ابتدایی تا متوسطه رشتههای مختلفی مانند بسکتبال، والیبال و هندبال را برای هر پایه شامل میشود، اما فوتسال به دلیل استقبال گسترده دانشآموزان در همه دورههای تحصیلی تعریف شده است. حتی اگر معلمان تربیتبدنی رشتههای دیگر را آموزش دهند، دانشآموزان علاقهمند به فوتبال و فوتسال هستند و این انگیزه موجب شده فوتسال جایگاه ویژهای در مدارس داشته باشد.»
وی افزود: «در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار کانون ورزشی دانشآموزی در کشور فعال است که رشتههای مختلف ورزشی را پوشش میدهند. فوتسال و فوتبال در این کانونها جایگاه ویژهای دارند و مسابقات درونمدرسهای و لیگهای بینمدرسهای نیز برای نخستین بار در دستورالعملهای رسمی گنجانده شده است.»
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جعفری در پایان خاطرنشان کرد: «با تدوین آییننامه مشترک و حمایت دولت، خیرین و صدا و سیما، المپیادهای ورزشی درونمدرسهای با نشاط و شادابی بیشتری برگزار میشود. اعتقاد داریم سرمایهگذاری در آموزش و پرورش میتواند نقش بزرگی در رشد فوتبال و فوتسال کشور ایفا کند و استعدادهای دانشآموزان را شکوفا سازد. آموزش و پرورش در خدمت فوتبال و همه رشتههاست تا ضمن کمک به توسعه ورزش همگانی، ورزش ایران اسلامی موفقتر و قویتر از همیشه در میادین جهانی ظاهر شود.»
گفتنی است در نشست مشترک معاونت تربیتبدنی و سلامت با فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی و حیدر بهاروند نواب رییس، طهمورث حیدری عضو هیات رئیسه و هدایت ممبنی دبیرکل فدراسیون به همراه مدیران کمیتههای آموزش، حقوقی و دپارتمان جوانان و امیر قلعهنویی سرمربی تیمملی فوتبال، میزبان دیگر مسئولان وزارت آموزش و پرورش همچون صفدر سلطانی مدیرکل تربیت بدنی، حمیدرضا صائبی سرپرست فدراسیون وررشهای دانشآموزی، ابوالفضل بجائی دبیر فدراسیون، امین شرری، سیروس رکنی و عباس حاجی زاده مشاورین معاون وزیر و مهدی جاویدی مدیر روابط عمومی تربیتبدنی و سلامت بودند.