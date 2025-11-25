وی از برنامه تامین ۲ هزار دستگاه آمبولانس دیگر در سطح کشور تا سال آینده خبر داد و اعلام کرد: این اقدام بخشی از برنامه گسترده نوسازی و توسعه ناوگان فوریت‌های پزشکی است.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم‌نامه، گفت: تامین ۵۰ دستگاه آمبولانس در راستای دسترسی همگانی، به موقع، کارآمد و عادلانه به خدمات فوریت‌های پزشکی برای بیماران نیازمند و تقویت توان لجستیکی اورژانس در سراسر استان به ویژه در مناطق پرحادثه انجام شده است.

منصور بیجار تصریح کرد: این اقدام گامی مهم در ارتقای سطح خدمات فوریت‌های پزشکی در استان‌های کمتر برخوردار کشور محسوب می‌شود و امید می‌رود با اجرای این تفاهم‌نامه، شرایط امدادرسانی در سیستان و بلوچستان بهبود قابل توجهی یابد.