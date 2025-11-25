امضای تفاهمنامه تامین ۵۰ دستگاه آمبولانس در سیستان و بلوچستان
تفاهمنامه تامین ۵۰ دستگاه آمبولانس تا پایان سالجاری امروز سهشنبه در دیدار رئیس سازمان اورژانس کشور با استاندار سیستان و بلوچستان، به امضا رسید که در آن بر جبران کمبود نیروی انسانی و تقویت ناوگان فوریتهای پزشکی استان تاکید شده است.
به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در حاشیه دیدار با منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان کمبود نیروی انسانی و خودروهای آمبولانس را از مهمترین چالشهای اورژانس در استانها برشمرد و جذب و استفاده از نیروهای بومی را بهعنوان راهکاری کلیدی برای تامین و ماندگاری نیرو در مناطق مختلف کشور، به ویژه این استان پهناور، معرفی کرد.
وی از برنامه تامین ۲ هزار دستگاه آمبولانس دیگر در سطح کشور تا سال آینده خبر داد و اعلام کرد: این اقدام بخشی از برنامه گسترده نوسازی و توسعه ناوگان فوریتهای پزشکی است.
استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهمنامه، گفت: تامین ۵۰ دستگاه آمبولانس در راستای دسترسی همگانی، به موقع، کارآمد و عادلانه به خدمات فوریتهای پزشکی برای بیماران نیازمند و تقویت توان لجستیکی اورژانس در سراسر استان به ویژه در مناطق پرحادثه انجام شده است.
منصور بیجار تصریح کرد: این اقدام گامی مهم در ارتقای سطح خدمات فوریتهای پزشکی در استانهای کمتر برخوردار کشور محسوب میشود و امید میرود با اجرای این تفاهمنامه، شرایط امدادرسانی در سیستان و بلوچستان بهبود قابل توجهی یابد.