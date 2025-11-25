هوای تهران در وضعیت قرمز

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۶۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۱۷۸ و در شرایط ناسالم قرار داشت.

تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۶ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۱۰ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.