هوای تهران در وضعیت قرمز
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۶۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای جامعه قرار دارد.
همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۱۷۸ و در شرایط ناسالم قرار داشت.
تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۶ روز هوای آلوده برای گروههای حساس، ۱۰ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.