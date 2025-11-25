سازمان هواشناسی اعلام کرد:
ورود سامانه جدید بارشی به کشور از چهارشنبه
سازمان هواشناسی اعلامکرد که از فردا (چهارشنبه) با ورود سامانه جدید بارشی در شمال غرب و غرب کشور، شاهد بارشهای پراکنده خواهیم بود.
به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، از بعد از ظهر چهارشنبه با عبور امواج کمدامنه از نیمه شمالی کشور، ابتدا در برخی نقاط استانهای واقع در شمال غرب و غرب و پنجشنبه در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، افزایش ابر، بارش پراکنده و خفیف، گاهی همراه با وزش باد رخ می دهد.
همچنین روزهای جمعه و شنبه در سواحل دریای خزر بارش خفیف پیش بینی می شود.
لازم به ذکر است تا اوایل هفته آینده تداوم انباشت آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می شود.از چهارشنبه در نوار شمالی و از پنجشنبه در شمال شرق کشور روند دما بهطور نسبی کاهش مییابد.
روز چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران صاف و غبارآلود است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۸ و حداقل دمای آن به ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.