خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انحراف تریلی حامل باتری در آزادراه قزوین–کرج / سه مصدوم و ترافیک ۷ کیلومتری

انحراف تریلی حامل باتری در آزادراه قزوین–کرج / سه مصدوم و ترافیک ۷ کیلومتری
کد خبر : 1718507
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به انحراف ناگهانی یک تریلی حامل باتری در آزادراه قزوین–کرج گفت: این حادثه با جابه‌جایی نیوجرسی و برخورد یک خودروی سواری همراه بود که در پی آن سه نفر مصدوم و ترافیک چند کیلومتری در هر دو مسیر ایجاد شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی ضمن تشریح جزئیات این حادثه اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۵:۰۰روز جاری، یک دستگاه تریلی کشنده بنز آکسور حامل بار باتری که از تهران به سمت تبریز در حرکت بود، در کیلومتر ۱۰ آزادراه قزوین–کرج (باند شمالی) به دلایل نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شد. این تریلی پس از خروج از خط حرکت، با نیوجرسی‌های میانی برخورد کرد و یکی از نیوجرسی‌ها نیز وارد لاین جنوبی شد.

وی ادامه داد: در همین زمان، یک دستگاه دنا که در مسیر جنوبی در حال تردد بود، با نیوجرسی جابه‌جا شده برخورد کرد که در نتیجه آن ۳ نفر مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ محبی افزود: به دلیل نوع بار تریلی (باتری) و انسداد کامل مسیر، عملیات جابه‌جایی خودرو دشوار بود و با استفاده از جرثقیل و لودر انجام شد. وقوع حادثه همزمان با تعطیلات و حجم بالای تردد باعث شد در هر ۲ باند شمالی و جنوبی آزادراه، پس‌زدگی ترافیک ۵ تا ۷ کیلومتری ایجاد شود.

وی که به همراه جانشین و فرمانده پاسگاه در محل حضور داشت، گفت: با انجام اقدامات لازم و روان‌سازی ترافیک، مسیر کاملاً باز شد و در حال حاضر ترافیک عادی و روان است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات