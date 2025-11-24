رئیس سازمان منابع طبیعی تشریح کرد:
آتش در الیت چگونه خاموش شد؟
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای دستگاههای اجرایی برای خاموش کردن آتش جنگلهای حوزه الیت، تصریح کرد: درپی این حادثه دستگاههای اجرایی مختلف از همان ساعات اولیه و بیتوجه به تقسیمبندیهای مرسوم پای کار آمدند و به مصاف آتش رفتند.
به گزارش ایلنا، رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ارتباط با آتشسوزی اخیر در منطقه جنگلی الیت استان گفت: امروزه با توجه به مسئله تغییرات اقلیمی، پایداری هوا و کمبارشی مسئله آتشسوزی جنگلها در قامت یک معضل جهانی است که عمده کشورها را با خود درگیر ساخته.
وی ادامه داد: آتش و حریق امروزه در تمام جنگلهای دنیا رخ میدهد. با توجه به خشکسالیهای ممتد این مسئله تبدیل به معضلی شده است که بسیاری از کشورهای دنیا با آن درگیر هستند. برای مثال سال گذشته در سال بخش زیادی از جنگلهای کشور ترکیه دچار حریق شد و در سال ۲۰۲۳ نیزبرخی جنگلهای کانادا در آتش سوختند. امسال در سیامین دور اجلاس جهانی تغییر اقلیم یکی از مهمترین مسائلی که دنبال شد در ارتباط با حریق جنگل بود که عملا جامعه جهانی با آن درگیر است.
افلاطونی بیان کرد: در کشور ما هم مستمرا با آتش درگیر هستیم. به طور میانگین هر ماه با حریق مراتع و جنگلها روبهرو میشویم. حریق اخیر در استان مازندران نیز در امتداد همین آتشسوزیها بود اما با این وجود طی اولین گزارش حریق این منطقه در تاریخ ۱۰ آبان توسط عوامل محلی ما به سرعت وارد عمل شدیم.
وی درباره اقدامات انجامشده در راستای اطفای حریق جنگلهای حوزه الیت شهرستان چالوس بیان کرد: ما بدون توجه به تقسیمبندیها و مسئولیتهای دستگاهی به علت اهمیت منطقه با سرعت و با تمام توان وارد عمل شدیم. نیروهای منابع طبیعی در نخستین حریق و در دهم آبانماه حضور پیدا کردند و اطفا به صورت کامل انجام شد. با این حال در تاریخ نوزدهم آبان دوباره حریق مجددی در بخش دیگری از جنگل به ما گزارش شد و باز هم عوامل ما حضور پیدا کردند و اطفا انجام شد. حریق سوم در ۲۴ آبان ماه به ما گزارش شد که عوامل ما حضور پیدا کردند منتها الیت منطه صعب العبور با لاشبرگ و درختان شسکته و افتاده زیاد بود و این باعث میشد حریق گسترش پیدا کند و اطفای آن نیز سخت باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: در هر حریقی مراحلی برای اطفا وجود دارد و اینگونه نیست که از همان نخستین ساعت حریق درخواست برای اطفای هوایی انجام شود. نیروهای امدادی ابتدا با وسایل دستی و دمنده سپس با ماشین آتشنشانی و در نهایت با بالگرد و هواپیما فرایند اطفای حریق را ادامه میدهند. در این موضوع نیز نیروهای ما ابتدا حضور پیدا کردند و دیدیم با شدت حریق امکان اطفا با تجهیزات اولیه را نداریم. چون لاشبرگ در این قسمت جنگل زیاد است. فلذا روز سوم درخواست اطفای هوایی کردیم که طی هماهنگیها وزارت دفاع بالگرد فرستادند.
رئیس سازمان منابع طبیعی افزود: دو روز هم تلاش کردیم تا آتش را با کمک بالگرد خاموش کنیم که نشد. پس از آن درخواست هواپیما کردیم که روز جمعه صبح با هماهنگی مسئولان وزارت دفاع یک فروند ایلیوشن در منطقه وارد عملیات شد. این هواپیما دو سورتیِ پرواز داشت اما باز هم شدت حریق شدت زیاد بود از آن رو که باد هم در منطقه شدت داشت. روز شنبه صبح طی جلسه ستاد مدیریت بحران در منطقه با حضور آقای استاندار مازندران، رئیس سازمان حفاظاثت محیطزیست، بنده، آقای ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران و دیگراعضای استانی تشکیل شد. آنجا تصمیم گرفتیم که اطفای هوایی را بیشتر و اطفای زمینی را هم تقویت کنیم. در همان روز شنبه دو فروند هواپیما همزمان پرواز کردند. بالگردها نیز توسط وزارت دفاع به هشت فروند افزایش یافت و سبب شد اطفای هوایی بسیار پرتوانتر شود. البته ما به این بسنده نکردیم و اطفا را به صورت ترکیبی از هوا و زمین انجام دادیم.
افلاطونی همچنین درباره ترکیب سازمانی نیروهای امدادی گفت:از حدود ۴۲۰ نفر مستقر در منطقه حدود ۳۵۰ نفر از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و باقی از یگان حفاظت محیط زیست، نیروهای جمعیت هلال احمر ، نیروهای آتشنشانی تهران و اصفهان و دیگر دستگاهها بودند.
وی همچنین بیان کرد: اقدامی که خوشبختانه انجام شد این بود که آتشبری را در وجه شرقی جنگل که به سمت شرق گسترش پیدا میکرد، مهار کردیم. این آتشبر به طول یک و نیم کیلومتر و عرض ۱۵ متر ظرف دوازده ساعت خاموش و باعث شد حریق به سمت شرق گسترش پیدا نکند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به این که در روز یکشنبه حریق به طور کامل اطفا شده خبر داد: بنابر گزارشهایی که امروز صبح دریافت و عکسهای ماهوارهای و هوایی که بررسی کردیم مشخص شد که آتش کاملا مهار شده است. فقط نقاطی همچنان دود میکند که آن را هم با کمک یگان زمینی در حال اطفای نقطهای هستیم و امیدواریم برای فردا خاتمه پیدا کند.
افلاطونی همچنین درباره میزان آسیب خاطرنشان کرد: از این جهت که منطقه کوهستانی بود، گذرگاههای صعبالعبوری داشت اما از طرف دیگر و از آنجا که کف جنگل لاشبرگهای زیادی وجود داشت که سریع الاشتعال بود، باعث میشد که زود هم آتش این لاشبرگها از بین برود که در نهایت سبب این میشد که درختان سبز از بین نروند و مصون بمانند. در کل به درختان ما آسیب کمی رسیده اما گزارش کامل را بعد از اطفای نهایی به صورت دقیق و کارشناسی به مردم اعلام میکنیم.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری همچنین درباره تمهیدات برای آتشسوزیهای احتمالی بعدی جنگلها تأکید کرد: در طول فرایند اطفای حریق جنگلهای الیت تجربه ما ایجاب کرد که اقدامات پیشگیرانهای در ارتباط با وقوع آتشسوزی جنگلها داشته باشیم. خاصه از آن رو که با کمبارشی و پدیده تغییر اقلیم مسئله احتمال آتشسوزی جنگلها افزایش مییابد.
وی گفت: به طور کلی در یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست ۳۷ میلیون هکتار منابع طبیعی اعم از جنگل و مرتع تحت پوشش داریم که ۱۶ میلیون هکتار آن جنگل است. باید حتما حفاظت از این منابع را مدیریت کنیم. فلذا بحثی که در ستاد مدیریت بحران مطرح شد این بود که حتما یگانهای اطفای تخصصی در یگانهای حفاظت منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست ایجاد کنیم یا به طور کل یک یگان اطفای حریق در سازمان مدیریت بحران هر استان ایجاد شود که در صورت وقوع حریق به طور تخصصی ورود پیدا کند.
افلاطونی در پایان ضمن تقدیر از تمام نیروهای دستگاههای فعال در اطفای حریق، مردم محلی و فعالان محیط زیست اظهار کرد: همه دستگاهها در همان ساعات اولیه حریق بدون توجه به مسئولیت دستگاهی بلافاصله در منطقه حاضر شدند. میتوان گفت که این اطفای حریق که بدون کمک چندان نیروهای خارجی انجام شد، چرا که همه دستگاهها پای کار آمدند و بیریا به مصاف آتش رفتند و حاصل کار هم این بود ظرف مدت بسیار کوتاهی پس از تشکیل ستاد بحران آتش مهار و خاموش شد.