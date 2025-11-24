بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا؛
مدارس و دانشگاههای استان تهران «غیرحضوری» شدند/ «دورکاری» کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی
با تصمیم استانداری تهران مدارس و دانشگاه های استان تهران «غیرحضوری» شد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمد صادق معتمدیان عصر دوشنبه از تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران خبر داد و با تاکید بر اهمیت سلامت همه اقشار جامعه اظهار کرد: هم افزایی دستگاه ها سبب می شود تصمیمات کارگروه با اثربخشی بیشتر اجرایی شود.
استاندار تهران با اشاره به داده ها و جمع بندی های صورت گرفته اعلام کرد: تا پایان هفته جاری و برای فردا سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه، مهدکودک ها، پیش دبستانی ها، تعطیل و تمام مقاطع تحصیلی اعم از؛ دبستان ها و مقاطع متوسطه اول و دوم، به استثنای فیروزکوه به صورت غیرحضوری و مجازی دایر خواهد بود.
معتمدیان با تاکید بر اهمیت صرفه جویی گفت: این ایام فرصت بسیار خوبی برای مدیریت انرژی است که باید در دستور کار همه عزیزان قرار داشته باشد.
استاندار تهران در خصوص فعالیت دانشگاه ها نیز اعلام کرد: کلاس درس کلیه دانشگاه های استان به استثنای فیروزکوه به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد.
مقامعالی دولت در استان تهران در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه ها به استثنای فیروزکوه نیز بیان کرد: دستگاه های اجرایی، به جز دستگاه های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و با توجه به امکان ارائه خدمات به مردم ، استفاده از دورکاری وجود دارد.
وی اظهار کرد: تردد کامیون ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.
معتمدیان همچنین افزود: بنا بر مصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع میشود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکتهای سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کورههای فاقد آلایندگی) متوقف خواهد بود.
وی عنوان کرد: دستگاههایی که کارکنان آنها مکلف به فعالیت در فضای باز هستند، موظف به تأمین تجهیزات حفاظتی و خودمراقبتی میباشند.
استاندار تهران گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانهها و توقف گاههای شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامهها و اقدامات مدیریت ترافیک و بهروزرسانی و نصب دوربینهای هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶و نیم صبح تا ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرا میگردد و بانک ها به صورت کشیک و اصناف از ۹و نیم صبح تا ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.
وی افزود: استقرار پایگاههای سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسکهای مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروههای حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخوبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداریها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاههای علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیههای بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاهها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.