به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمد صادق معتمدیان عصر دوشنبه از تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران خبر داد و با تاکید بر اهمیت سلامت همه اقشار جامعه اظهار کرد: هم افزایی دستگاه ها سبب می شود تصمیمات کارگروه با اثربخشی بیشتر اجرایی شود.

استاندار تهران با اشاره به داده ها و جمع بندی های صورت گرفته اعلام کرد: تا پایان هفته جاری و برای فردا سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه، مهدکودک ها، پیش دبستانی ها، تعطیل و تمام مقاطع تحصیلی اعم از؛ دبستان ها و مقاطع متوسطه اول و دوم، به استثنای فیروزکوه به صورت غیرحضوری و مجازی دایر خواهد بود.

معتمدیان با تاکید بر اهمیت صرفه جویی گفت: این ایام فرصت بسیار خوبی برای مدیریت انرژی است که باید در دستور کار همه عزیزان قرار داشته باشد.

استاندار تهران در خصوص فعالیت دانشگاه ها نیز اعلام کرد: کلاس درس کلیه دانشگاه های استان به استثنای فیروزکوه به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

مقام‌عالی دولت در استان تهران در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه ها به استثنای فیروزکوه نیز بیان کرد: دستگاه های اجرایی، به جز دستگاه های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و با توجه به امکان ارائه خدمات به مردم ، استفاده از دورکاری وجود دارد.

وی اظهار کرد: تردد کامیون ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

معتمدیان همچنین افزود: بنا بر مصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقد آلایندگی) متوقف خواهد بود.

وی عنوان کرد: دستگاه‌هایی که کارکنان آنها مکلف به فعالیت در فضای باز هستند، موظف به تأمین تجهیزات حفاظتی و خودمراقبتی می‌باشند.

استاندار تهران گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوسها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶و نیم صبح تا ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرا می‌گردد و بانک ها به صورت کشیک و اصناف از ۹و نیم صبح تا ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

وی افزود: استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.