افتتاح گروهان مرزی اینچهبرون با حضور فرمانده مرزبانی فراجا
با حضور فرمانده مرزبانی فراجا، گروهان مرزی اینچهبرون رسماً افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، با حضور سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا، گروهان مرزی اینچهبرون رسماً افتتاح و به بهرهبرداری رسید. سردار گودرزی ضمن قدردانی از اقدامات مرزبانی گلستان در حوزه خوشایند سازی و ارتقای یگانها، این استان را از پیشتازان اجرای استانداردهای نوین سازمانی دانست.
وی با تأکید بر اهمیت محیط مناسب خدمت برای افزایش توان عملیاتی کارکنان، افزود: این گروهان با تلاش نیروهای مرزبانی استان و بهمنظور تقویت مأموریتها و پشتیبانی مرزی احداث و تجهیز شده است. فرمانده مرزبانی فراجا همچنین روند هوشمندسازی و نوسازی یگانها را رو به رشد ارزیابی کرد و عملکرد مرزبانی گلستان را مطلوب و قابل تقدیر دانست.