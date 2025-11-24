خبرگزاری کار ایران
شناسایی و انهدام کارگاه تولید قرص های مخدر و روانگردان در شهریار

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از شناسائی کارگاه تولید داروی غیرمجاز در اندیشه شهریار خبرداد.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، تهران سرهنگ عباداله خدایاری اعلام کرد: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی در خصوص فعالیت مشکوک افرادی در یک منزل ویلایی در شهر اندیشه شهریار، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران افزود: با اقدامات اطلاعاتی پلیس و تعقیب و مراقبت های شبانه روزی، ماموران پلیس امنیت عمومی، با شناسایی منزل ویلایی در شهر اندیشه، با هماهنگی قضایی، شب گذشته در عملیاتی با دستگیری یک نفر موفق به کشف یک کارگاه تولید قرص های غیرمجاز متادون شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بازرسی از این واحد مسکونی، تعدادی آلات و ادوات و دستگاه های تولید داروی غیرمجاز و ۳۴هزار عدد قرص غیرمجاز کشف و متهم در بازجوئی های پلیس اعتراف کرد با تهیه مواد اولیه غیرمجاز و راه اندازی کارگاه تولید دارو در این زمینه فعالیت می کرده که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

 

 

