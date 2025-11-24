چمران:
باید به راه نورانی شهدا وصل شویم
رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: راه شهدا همیشه نورانی است و این ما هستیم که باید به این نور وصل شویم.
به گزارش ایلنا، مهدی چمران روز دوشنبه با حضور در مراسم تشییع یکصد شهید گمنام دفاع مقدس، ضمن تسلیت شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: راه شهدا همیشه زنده بوده و باعث هدایت است.
وی افزود: یزیدیان همواره خواستهاند این مسیر نورانی را از بین ببرند؛ اما نور شهدا بر تاریکی آنها غلبه کرده است.
امروز، تهران شاهد وداعی معنوی و ملی با ۱۰۰ شهید گمنام خواهد بود؛ آیینی که یاد و خاطره آنان را برای همیشه در دل مردم ثبت و درس ایثار و فداکاری را به نسلهای آینده منتقل میکند.
حضور مردم، بسیجیان، خانوادههای شهدا و گروههای جهادی، جلوهای از عشق و ارادت واقعی به شهدای گمنام و ارزشهای انقلاب را نشان میدهد.
مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدای گمنام یکشنبه شب در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شده بود.
این مراسم تشییع با سخنرانی سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور و با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار، سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص)، حسین خوشاقبال فرماندار و سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران برگزار شد.