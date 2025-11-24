شهدا منبع نور، امید و استواری ملت ایران هستند

به گزارش ایلنا، سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور در آئین تشییع ۱۰۰ شهید گمنام اظهار کرد: در مراسم گرامیداشت روز شهادت حضرت زهرا (س)، یاد و خاطره شهیدانی که کشور را به حرکت درآوردند و با جانفشانی‌های خود، ملت را مهمان عزت و سربلندی کردند، گرامی داشته شد. این شهیدان که رهبری راه هدایت را برعهده داشتند، با حضور خود در تاریخ کشور، الگویی بی‌بدیل و پایان‌ناپذیر از ایثار و شجاعت به جا گذاشتند.

فرمانده کل انتظامی کشور افزود: ملت ایران قدردان شهدا هستند؛ شهدایی که به نام شهدای گمنام شناخته می‌شوند، اما در عین گمنامی، از نام‌آورترین شخصیت‌های تاریخ کشور محسوب می‌شوند. امروز در سراسر کشور، مهمان ۳۰۰ لاله گمنام هستیم؛ فرزندان رشید و برومندی که در دوران دفاع مقدس با دلیری و اخلاص، نام خود را در صفحات پرافتخار تاریخ ثبت کردند و با ایثار خود، سینه سپر کردند تا عزت و سربلندی ایران اسلامی حفظ شود.

وی تصریح کرد: با حضور پیکرهای پاک این شهیدان طی چند روز گذشته در ۱۲ هزار نقطه از کشور، حال و هوای سرزمین‌مان شهدایی شده است.

سردار رادان با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: شهیدان گرانقدر ما با ایثار و فداکاری خود ثابت کردند که ایران، عظمت اسلام و قرآن را همواره پایدار و جاودانه نگاه خواهد داشت. پیکرهای مطهر این ستارگان فروزان، هرچند بی‌نام، اما نامدار در آسمان‌ها، امروز بر دوش ملت قدرشناس ایران بدرقه می‌شوند و پیام‌های متعددی را به جامعه منتقل می‌کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه شهدا پس از سال‌ها غربت به آغوش میهن بازگشته‌اند، افزود: گرچه برخی خانواده‌ها همچنان در غم فراق عزیزانشان هستند، اما با اراده‌ای پولادین در حفظ نظام مقدس اسلامی ایستاده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز ۳۰۰ شهید والامقام در مراکز استان‌ها و شهرهای مختلف کشور با حضور مردم و خانواده‌هایشان تشییع شده و در آرامگاه‌های ابدی خود آرام می‌گیرند؛ آرامگاه‌هایی که تنها محل دفن نیستند، بلکه قبله دل‌های عاشقان و زیارتگاه‌های مردم برای طلب حاجت و برکت‌اند.

سردار رادان با تأکید بر اینکه شهدا منبع نور، امید و عقلانیت جامعه هستند، گفت: شهدا تنها قهرمانان نظامی نیستند، بلکه معلمان اخلاق، بصیرت و مجاهدت‌اند و وصیتنامه‌های آنان راهنمای زندگی و تفکر برای همه ماست.

وی ادامه داد: جامعه‌ای که یاد و خاطره شهدا را فراموش نکند، هرگز دچار ترس، شک و ناامیدی نخواهد شد. دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد ترس و ناامیدی سنگرهای دفاع مردمی را تضعیف کنند، اما شهدا به ما آموخته‌اند که با ایثار و مقاومت، ترس را کنار بگذاریم و به پیش رویم.

فرمانده انتظامی کشور خاطرنشان کرد: شهدا پایه‌گذاران استواری، هویت و سرافرازی ملت ایران هستند؛ آنان نام ایران را با حماسه‌های خود بلند کردند و دشمنان را به احترام واداشتند.

وی تأکید کرد: فرهنگ ایثار و شهادت نقش بی‌بدیلی در استقلال و امنیت کشور دارد و هر جامعه‌ای که امیدوار، بصیر و عاقل باشد، هیچگاه تحت نفوذ دشمن قرار نخواهد گرفت. پیروزی‌های اخیر ایران در برابر دشمنان نیز محصول همین فرهنگ ارزشمند ایثار و شهادت است.

