خانه



اجتماعی



محیط زیست ۰۳ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۶:۵۴

استاندار مازندران: آتش‌سوزی الیت با فرماندهی سازمان مدیریت بحران و حضور مردمی کنترل شد

استاندار مازندران، با اشاره به حمایت ویژه دولت و تلاش‌های ستاد بحران کشور و با بیان این که آتش‌سوزی الیت با فرماندهی سازمان مدیریت بحران و حضور مردمی کنترل شد از نقش نیروهای مردمی، امدادی و رسانه‌ها در مهار آتش‌سوزی‌های اخیر استان قدردانی کرد.