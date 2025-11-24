خبرگزاری کار ایران
استاندار مازندران: آتش‌سوزی الیت با فرماندهی سازمان مدیریت بحران و حضور مردمی کنترل شد

استاندار مازندران، با اشاره به حمایت ویژه دولت و تلاش‌های ستاد بحران کشور و با بیان این که آتش‌سوزی الیت با فرماندهی سازمان مدیریت بحران و حضور مردمی کنترل شد از نقش نیروهای مردمی، امدادی و رسانه‌ها در مهار آتش‌سوزی‌های اخیر استان قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی دوشنبه سوم آذر در نهمین روز از مهار آتش جنگل‌های الیت، در جلسه ستاد بحران در روستای الیت گفت: تشکر ویژه‌ای دارم از هیات دولت که با تمام توان استان مازندران را در این بحران حمایت کردند.

وی از حضور رئیس ستاد بحران کل کشور در بحران الیت قدردانی کرد و گفت: ایشان با حضور خود شاخص علمی در امور بحران ارائه کرده و با نیروهای استانی همراهی داشتند.

یونسی افزود: امروز در نهمین روز آتش‌سوزی هستیم که با فرماندهی سردار ساجدی نیا کنترل و مهار اولیه صورت گرفت. حضور نیروهای مردمی، امدادی و عملیاتی همچنان ادامه دارد تا خدای نکرده این آتش مجدداً شعله‌ور نشود.

استاندار مازندران گفت: باید از رسانه‌های محلی و ملی نیز قدردانی کنم که در این چند روز پای کار بودند واخبار لحظه به لحظه این عملیات را پوشش داد.

