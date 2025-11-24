به گزارش ایلنا، اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان امروز دوشنبه، سوم آذر با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم خواست تا با پرهیز از روشن کردن آتش در طبیعت، در صورت مشاهده هرگونه نشانه حریق بلافاصله مراتب را گزارش کنند. در متن اطلاعیه آمده است:

به اطلاع عموم مردم شریف، ساکنان حاشیه جنگل‌ها و مراتع، گردشگران و مسافران می‌رساند:

با توجه به شرایط جوی و احتمال بالای گسترش حریق در عرصه‌های طبیعی، از ایجاد هرگونه آتش در جنگل‌ها و مراتع اکیدا خودداری فرمایید. همچنین ضروری است نسبت به آموزش و هشدارهای لازم به همراهان و دیگر افراد اقدام نموده و آنان را از خطرات احتمالی آگاه سازید.

در صورت مشاهده هرگونه نشانه حریق، خواهشمند است بی‌درنگ با شماره ۱۵۴۰ مرکز فوریت‌های حفاظت محیط زیست استان گیلان یا شماره تلفن ۳۳۸۲۴۶۲۶ تماس حاصل فرمایید و موضوع را اطلاع دهید.

از مشارکت ارزشمند و مسئولانه‌ مردم طبیعت‌دوست در پاسداری از مواهب الهی، این میراث گرانبهای ملی و متعلق به همه نسل‌ها، صمیمانه قدردانی می‌نماییم.

انتهای پیام/