دستور سازمان بازرسی برای پیگیری قصور در آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پی وقوع آتش‌سوزی در بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی در منطقه «الیت» با صدور دستوری، بر ضرورت صیانت از این سرمایه ملی و برخورد با هرگونه قصور احتمالی تأکید کرد.

به گزارش  ایلنا، در پی وقوع آتش‌سوزی در بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی در منطقه «الیت»،ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور دستوری، بر ضرورت صیانت از این سرمایه ملی و برخورد با هرگونه قصور احتمالی تأکید کرد.

در این دستور آمده است:

نظر به اهمیت حفظ و حراست از جنگل‌ها به‌عنوان ثروتی خدادادی و نقش حیاتی آنها در تعادل محیط‌زیست، جلوگیری از تخریب خاک، کنترل سیلاب‌ها و حفظ تنوع زیستی، حفاظت از این عرصه‌ها رسالتی اجتناب‌ناپذیر است. جنگل‌های هیرکانی، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی جهان در امتداد ساحل دریای خزر، با تنوع بی‌نظیر گیاهی و جانوری خود بخش مهمی از پایداری زیستی منطقه و حتی جهان را تضمین می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به حضور گروهی مجرب از بازرسان به منطقه آتش‌سوزی، با هدف نظارت بر نحوه مدیریت عملیات اطفا و اجرای دقیق لکه‌گیری اصولی و همکاری همه‌جانبه با دستگاه‌های مسئول استان برای تسریع و تسهیل عملیات اطفای حریق، دستور داد تا میزان آمادگی و کیفیت عملکرد تجهیزات دستگاه‌ها ذیربط بررسی شود.

در این دستور همچنین تأکید شده است که هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد حادثه یا اخلال در روند اطفا نقش داشته باشد، باید شناسایی و مستند شده و همراه با پیشنهادهای اصلاحی گزارش شود.

رئیس سازمان بازرسی، تهیه و ارسال گزارش جامع پس از اتمام کامل عملیات اطفا را ضروری دانسته و تأکید کرده است که این گزارش باید در اسرع وقت به سازمان ارسال شود.

