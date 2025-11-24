رئیس ستاد مدیریت بحران کشور:
پایان عملیات اصلی اطفای حریق جنگلهای مازندران/ لکهگیری همچنان ادامه دارد
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، در جلسه ستاد مدیریت بحران در روستای «الیت» اعلام کرد که عملیات اصلی مهار آتشسوزی جنگلهای مازندران به پایان رسیده است، اما بدلیل وجود کندهها و برگهای انباشته، لکهگیری و مراقبتهای میدانی همچنان ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، حسین ساجدینیا، دوشنبه سوم آذر، در نهمین روز از مهار آتش جنگلهای الیت در جلسه ستاد مدیریت بحران در روستای «الیت» با قدردانی از تلاش بیش از یک هفتهای نیروهای امدادی، نظامی، انتظامی و داوطلبان مردمی گفت: با هدایت فرمانده مدیریت بحران استان، عملیات اصلی اطفای حریق به پایان رسیده است، اما بدلیل شرایط خاص جنگلهای قدیمی، همچنان احتمال شعلهور شدن کندهها و برگهای انباشته وجود دارد و نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست باید در منطقه حضور مستمر داشته باشند.
وی با اشاره به تقسیمبندی مناطق و حضور نیروهای محلی افزود: هموطنان از سراسر کشور به صورت داوطلبانه در عملیات مشارکت داشتند و خوشبختانه در حوزه تغذیه و پشتیبانی مشکلی وجود نداشت.
ساجدینیا درباره نقش دستگاههای امدادی گفت: واحدهای آتشنشانی، هلالاحمر، اورژانس و سایر مجموعههای امدادی بنا به صلاحدید استاندار در منطقه باقی خواهند ماند تا لکهگیریها به طور کامل انجام شود.
وی همچنین به استفاده از تجهیزات هوایی و زمینی اشاره کرد و گفت: از هواپیماهای آبپاش، بالگردها و تجهیزات زمینی مانند آتشپوف و ابزارهای دستی استفاده شد. حتی نیروهای کوهنورد و صخرهنورد با تجهیزات سبک در نقاط صعبالعبور عملیات انجام دادند.
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور ضمن قدردانی از همکاریهای بینالمللی افزود: دولت ترکیه روز گذشته دو فروند هواپیمای آبپاش و یک بالگرد برای کمکرسانی اعزام کرد. هرچند با توجه به شرایط جوی و محدودیت پرواز، امکان استفاده کامل فراهم نشد، اما این اقدام ارزشمند نشاندهنده همبستگی و دوستی میان ملتهاست.
ساجدینیا تأکید کرد: تا زمانی که استاندار مازندران پایان عملیات را به طور رسمی اعلام نکند، نیروها در منطقه باقی خواهند ماند. پیشبینیهای هواشناسی از احتمال بارندگی در روزهای آینده خبر میدهد، اما تا آن زمان مراقبت و لکهگیری ادامه خواهد داشت.
وی با قدردانی از بیش از ۶۰ سازمان عضو ستاد ملی مدیریت بحران گفت: همه دستگاهها با از خودگذشتگی در کنار مردم مازندران ایستادند و این همبستگی ملی و بینالمللی، الگویی ارزشمند در مدیریت بحران محسوب میشود.