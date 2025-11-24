رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرد:
آغاز فعالیت پایگاههای نهضت سوادآموزی در مدارس ابتدایی
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان این که پایگاههای سوادآموزی در مدارس ابتدایی فعال میشوند،تأکید کرد: هدف این طرح گسترش مهارتهای فردی و اجتماعی و آموزش «سواد زندگی» در کنار آموزش رسمی است.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند، معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، در آیین افتتاح پایگاههای سوادآموزی در مدارس، اظهار کرد: با اجرای تفاهمنامه بین نهضت سوادآموزی و معاونت آموزش ابتدایی، فعالیت این پایگاهها در مدارس ابتدایی آغاز شده است.
فولادوند با اشاره به تاریخچهی نهضت سوادآموزی گفت: ۴۵ سال پیش، زمانی که حضرت امام خمینی(ره) دستور تشکیل این سازمان را صادر کردند، کسی تصور نمیکرد به چنین موفقیتی دست یابد؛ در آن زمان نرخ باسوادی ۴۷.۵ درصد بود و امروز به ۹۷.۵ درصد رسیدهایم.
وی دربارهی مفهوم سواد توضیح داد: تعریف اولیهی سواد شامل توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری و انجام چهار عمل اصلی ریاضی بود که در سال ۱۹۰۵ در یونسکو ثبت شد، اما امروزه مفهوم سواد گستردهتر شده و شامل ۱۲ مهارت اساسی است که بدون آنها فرد بیسواد محسوب میشود.
معاون وزیر با انتقاد از تمرکز صرف آموزش بر آمادگی کنکور اظهار کرد: نظام آموزشی ما باید علاوه بر سواد تحصیلی، به تعلیم مهارتهای زندگی نیز بپردازد. ساحتهای ششگانه سند تحول بنیادین کاملاً با این ۱۲ مهارت همراستا هستند و بازگشت نهضت سوادآموزی به مدارس میتواند این هدف را محقق کند.
فولادوند مأموریت جدید سازمان نهضت سوادآموزی را آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی به شهروندان عنوان کرد و افزود: آمارهای این سازمان کاملاً واقعی است و تلاش میکنیم از هدررفت منابع جلوگیری کنیم.
او در پایان با اشاره به همکاری بینسازمانی گفت: بر اساس توافق با وزارتخانههای دادگستری و بهداشت، آموزشهای لازم به مربیان منتقل میشود تا آنان مهارتها را به سوادآموزان آموزش دهند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت آموزش و پرورش، فولادوند ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح و همافزایی میان دستگاهها، گام مؤثری در مسیر توسعه و آبادانی ایران برداشته شود.