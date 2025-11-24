خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرد:

آغاز فعالیت پایگاه‌های نهضت سوادآموزی در مدارس ابتدایی

آغاز فعالیت پایگاه‌های نهضت سوادآموزی در مدارس ابتدایی
کد خبر : 1718279
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان این که پایگاه‌های سوادآموزی در مدارس ابتدایی فعال می‌شوند،تأکید کرد: هدف این طرح گسترش مهارت‌های فردی و اجتماعی و آموزش «سواد زندگی» در کنار آموزش رسمی است.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند، معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، در آیین افتتاح پایگاه‌های سوادآموزی در مدارس، اظهار کرد: با اجرای تفاهم‌نامه بین نهضت سوادآموزی و معاونت آموزش ابتدایی، فعالیت این پایگاه‌ها در مدارس ابتدایی آغاز شده است.

فولادوند با اشاره به تاریخچه‌ی نهضت سوادآموزی گفت: ۴۵ سال پیش، زمانی که حضرت امام خمینی(ره) دستور تشکیل این سازمان را صادر کردند، کسی تصور نمی‌کرد به چنین موفقیتی دست یابد؛ در آن زمان نرخ باسوادی ۴۷.۵ درصد بود و امروز به ۹۷.۵ درصد رسیده‌ایم.

وی درباره‌ی مفهوم سواد توضیح داد: تعریف اولیه‌ی سواد شامل توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری و انجام چهار عمل اصلی ریاضی بود که در سال ۱۹۰۵ در یونسکو ثبت شد، اما امروزه مفهوم سواد گسترده‌تر شده و شامل ۱۲ مهارت اساسی است که بدون آن‌ها فرد بی‌سواد محسوب می‌شود.

معاون وزیر با انتقاد از تمرکز صرف آموزش بر آمادگی کنکور اظهار کرد: نظام آموزشی ما باید علاوه بر سواد تحصیلی، به تعلیم مهارت‌های زندگی نیز بپردازد. ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین کاملاً با این ۱۲ مهارت هم‌راستا هستند و بازگشت نهضت سوادآموزی به مدارس می‌تواند این هدف را محقق کند.

فولادوند مأموریت جدید سازمان نهضت سوادآموزی را آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی به شهروندان عنوان کرد و افزود: آمارهای این سازمان کاملاً واقعی است و تلاش می‌کنیم از هدررفت منابع جلوگیری کنیم.

او در پایان با اشاره به همکاری بین‌سازمانی گفت: بر اساس توافق با وزارتخانه‌های دادگستری و بهداشت، آموزش‌های لازم به مربیان منتقل می‌شود تا آنان مهارت‌ها را به سوادآموزان آموزش دهند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، فولادوند ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، گام مؤثری در مسیر توسعه و آبادانی ایران برداشته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب