رسیدگی به مسائل پزشکان عمومی و متخصصان در اولویت است

به گزارش ایلنا، سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران PhD دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور با بیان اینکه جمع دانشجویی جمعی زنده و اثرگذار است تأکید کرد: آینده پزشکی کشور به دست شماست و حال امروز ایران وابسته به حال خوب شما دانشجویان است.

رضوی با اشاره به تجربه تحصیل خود در سال ۱۳۶۴ در دانشگاه اصفهان گفت: فضای جلسه امروز و نوع مطالبات شما باعث خوشحالی من شد. اینکه مطالبات دانشجویی بر مبنای مستندات قانونی و دغدغه‌های واقعی روز جامعه مطرح می‌شود، جای قدردانی دارد. در زمان دانشجویی ما بیشتر مباحث احساسی بود، اما امروز شما با استناد و مستدل صحبت می‌کنید و این ارزشمند است.

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت پیگیری مشکلات دانشجویان و دستیاران، افزود: رسیدگی به مسائل پزشکان عمومی و متخصصان، چه در دوران دانشجویی و چه پس از فارغ‌التحصیلی، از اولویت‌های ماست و تلاش می‌کنیم مشکلات آنها را تا حد امکان برطرف کنیم.

وی با اشاره به تجربه رسیدگی فوری به مصدومان حادثه سمنان تصریح کرد: سلامت تک‌تک دانشجویان برای ما اهمیت دارد. در آن حادثه، با وجود ظرفیت درمانی سمنان، به درخواست خانواده‌ها تیم درمانی را از تهران اعزام کردیم و خوشبختانه روند درمان به‌خوبی پیش رفت. این نشان‌دهنده اولویت ما برای تأمین امنیت و سلامت دانشجویان است.

رضوی همچنین بر ضرورت رفع نگرانی‌های درمانی و بیمه‌ای دانشجویان تأکید کرد و گفت: اینکه دانشجو دغدغه درمان داشته باشد قابل قبول نیست. شخصاً موضوعات مطرح‌شده را یادداشت کردم و پیگیری خواهم کرد.

وی با بیان اینکه احیای جایگاه پزشکان عمومی از برنامه‌های جدی معاونت درمان است، افزود: پزشکان عمومی ستون اصلی نظام سلامت هر کشور هستند. نباید سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که پزشک عمومی پس از فارغ‌التحصیلی خود را بی‌هویت یا بدون مسیر شغلی ببیند. در مسیر توسعه پزشک خانواده و نظام ارجاع، پزشکان عمومی نقش محوری دارند و باید در جایگاه تصمیم‌گیری تقویت شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به تغییرات سریع حوزه سلامت گفت: شرایط امروز با گذشته کاملاً متفاوت است. راه‌حل‌هایی که ۳۰ سال پیش جواب می‌داد، امروز کارآمد نیست. نظام سلامت پیچیده و متغیر است و ما باید راه‌حل‌های به‌روز و منعطف ارائه کنیم.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، رضوی در پایان ضمن تشکر از حضور و بیان صریح دغدغه‌های دانشجویان، تأکید کرد: به آینده ایران امیدوارم و باور دارم شما سازندگان فردای این کشور هستید. مطمئن باشید موارد مطرح‌شده در این نشست در دستور پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.

براساس این گزارش، این نشست با گفت‌وگو و طرح دغدغه‌های صنفی و آموزشی دانشجویان و دستیاران همراه بود و وزیر بهداشت بر تداوم جلسات و پیگیری مصوبات تأکید کرد.

