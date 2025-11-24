تأکید معاون پرستاری وزارت بهداشت بر احیای شورای هماهنگی و پیوند آموزش و بالین
معاون پرستاری وزارت بهداشت، در جلسه شورای هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی البرز که با حضور رئیس دانشگاه، معاون درمان، مدیر پرستاری، رئیس دانشکده پرستاری و رئیس هیأتمدیره نظام پرستاری استان برگزار شد، با تأکید بر لزوم فعالسازی مجدد شوراهای هماهنگی پرستاری در دانشگاهها گفت: هدف ما بهرهگیری کامل از ظرفیتهای علمی، آموزشی و خدماتی برای ارتقای کیفیت مراقبت و پاسخگویی مؤثر به نیاز مردم است.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، عباس عبادی، ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی البرز و گرامیداشت ایام منتسب به حضرت زهرا (س) افزود: این روزها فرصتی برای بازنگری در مسئولیتهای حرفهای و اخلاقی ماست.
معاون پرستاری با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی پرستاری از سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: این شورا تا پیش از همهگیری کرونا بهطور منظم فعال بود، اما با آغاز بحران کرونا بسیاری از روندها متوقف شد. اکنون، پس از یک دوره وقفه، ضروری است این ساختار دوباره احیا و در مسیر اصلی خود قرار گیرد.
عبادی با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی دانشگاه علوم پزشکی پاسخ به نیازهای سلامت مردم است، گفت: کیفیت خدمات ما تنها به عملکرد درونی وابسته نیست؛ متغیرهایی مانند فقر، آلودگی هوا، تغذیه و سواد سلامت که مدیریت آنها در دستگاههای دیگر است، بر کیفیت خدمت ما اثر میگذارد.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی بر خلاف دانشگاههای وزارت علوم، علاوه بر آموزش و پژوهش، مسئولیت مستقیم خدمترسانی نیز دارند و هر ضعف در آموزش، مستقیماً در کیفیت مراقبت بازتاب مییابد.
معاون پرستاری یکی از مهمترین چالشهای حوزه پرستاری را گسست میان آموزش و بالین دانست و تصریح کرد: در پزشکی، آموزش بالینی و خدمت یکپارچه است، اما در پرستاری، مامایی و برخی رشتههای دیگر این پیوند ضعیف است. کمبود اعضای هیأت علمی نیز این فاصله را بیشتر میکند. دانشگاه باید بستری فراهم کند تا اعضای هیأت علمی نقش عملی و مؤثر در بالین داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیت تعرفهگذاری خدمات پرستاری افزود: در این قانون، دو درصد اعتبار برای آموزش و توانمندسازی پیشبینی شده است. با دستورالعمل جدید، امکان انتقال بخشی از این اعتبار به دانشکدهها وجود دارد، به شرط آنکه در ارائه خدمات آموزشی و بالینی به بیمارستانها مشارکت داشته باشند.
عبادی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی البرز ظرفیت توسعه رشتههای تحصیلات تکمیلی را دارد، توصیه کرد برای راهاندازی دوره دکتری بهداشت باروری یا مامایی اقدام شود. معاونت پرستاری آماده است از این فرآیند با تمام ظرفیت حمایت کند.
معاون پرستاری با تأکید بر اینکه «نظام پرستاری و دانشگاه میتوانند بازوی یکدیگر باشند» گفت: مطالبهگری صنفی ضروری است، اما باید با ادبیات مبتنی بر احترام، رفاقت و هدف مشترک صورت گیرد؛ بهگونهای که موجب فاصله یا تعارض نشود.
وی با اشاره به نمونههای موفق همکاری صنف و دولت در تأمین اعتبارات تعرفهگذاری افزود: این تعاملات باید با محوریت منافع مردم و ارتقای کیفیت مراقبت ادامه پیدا کند.
عبادی با ابراز نگرانی از برداشتهای نادرست اخیر در جامعه گفت: در برخی موارد، شیوه مطالبهگری بهگونهای بوده که مردم تصور کنند گروههای سلامت زیادهخواهی میکنند یا تنها به منافع خود میاندیشند. این نگاه خطرناک است و اصلاح آن نیازمند بازگشت به مطالبهگری مبتنی بر نیازهای مردم است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: اگر هدف مشترک ما ارتقای کیفیت مراقبت باشد، هم دانشگاه و هم نهاد صنفی میتوانند در کنار یکدیگر مسیر توسعه خدمات پرستاری را هموار کنند. اولویت اصلی باید سلامت مردم و حمایت از ارائهدهندگان خدمت باشد.