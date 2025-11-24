اعلام محدودیتهای ترافیکی مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی مراسم تشییع پیکر شهدا در پایتخت همزمان با شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با بیان اینکه امروز شاهد تشییع پیکر ۱۰۰ شهید گمنام در خیابان انقلاب از مقابل سر درب دانشگاه هستیم گفت: از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح امروز همه وضعیتهای منتهی به میدان انقلاب و خیابان انقلاب، دانشگاه تا محدوده تقاطع ولیعصر انجام شده است.
وی افزود: در ادامه با توجه به مسیر تشییع پیکر شهدا تا محدوده پل حافظ، حافظ، وحدت و خیابان بهشت محدودیتهای بعدی انجام خواهد شد.
موسوی پور ادامه داد: با توجه به وضعیت آلودگی هوا و خطرات موجود، توصیه اکید به شهروندان آن است که از خودرو استفاده نکنند و بیشتر سعی شود از حمل و نقل عمومی، مترو، اتوبوس و تاکسی برای حضور در مراسم استفاده شود.