رضا شروین بدو تأکید کرد که هم‌ زمانی آلودگی هوا با موج بیماری‌های فصلی اهمیت مراقبت‌ها را چند برابر می‌کند.

بدو با اشاره به روند افزایشی مراجعه بیماران گفت: در روزهای اخیر میزان مراجعه بیماران دچار عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی، چه بزرگسال و چه کودک، افزایش قابل توجهی داشته است. تست‌های آنفلوانزا هم نسبت به هفته‌های قبل بیشتر شده است.

بدو با یادآوری تجربه سال‌های گذشته افزود: امسال با بحران شدید مواجه نیستیم اما هشدار جدی وجود دارد؛ به‌ویژه آنفلوانزا که مهم‌ترین بیماری فصلیِ حال حاضر است.

هم‌زمانی آلودگی هوا و بیماری‌های فصلی؛ خطری که جدی‌تر می‌شود

وی آلودگی هوا را تشدیدکننده شرایط خواند و گفت: هرچه به روزهای سرد سال نزدیک‌تر می‌شویم، انتظار افزایش آلودگی هوا و ماندگاری آلاینده‌ها بیشتر است. امسال هم بارندگی و باد به‌اندازه کافی نداشتیم و این مسئله خطر درگیری افراد با بیماری‌های تنفسی را افزایش می‌دهد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد: مراکز درمانی و بیمارستان‌های دانشگاه کاملاً آماده‌اند تا هم در حوزه پیشگیری و هم درمان در خدمت مردم باشند؛ چه به‌صورت سرپایی و چه در صورت لزوم به‌صورت بستری.

رعایت نکات ساده اما حیاتی؛ از شست‌وشوی دست تا آموزش کودکان

بدو با اشاره به نقش پیشگیری گفت: یک سری نکات ساده داریم که مؤثرترین راه پیشگیری هستند؛ از جمله آنکه شست‌وشوی مرتب دست‌ها، رعایت فاصله فردی، و پرهیز از روبوسی. بعد از کووید این‌ها تبدیل به فرهنگ شده بود اما دوباره رعایت آن‌ها کم شده است.

او بر نقش خانواده‌ها تأکید کرد: آموزش کودکان بسیار مهم است. بخشی از زنجیره انتقال در مدارس، مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها اتفاق می‌افتد. باید به بچه‌ها اصول بهداشتی را آموزش دهیم و خودمان هم در خانه این رفتارها را رعایت کنیم.

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، وی خطاب به خانواده‌ها گفت: برای سلامت خودتان، سالمندان و فرزندان‌تان این شرایط را جدی بگیرید. با توجه به هم‌زمانی آلودگی هوا و افزایش آنفلوانزا، نیاز است میزان توجه و مراقبت‌مان چند برابر شود.

