معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد:
افزایش موارد عفونتهای تنفسی/ خطر جدیتر همزمانی آلودگی هوا و بیماریهای فصلی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تغییرات اقلیمی و شرایط خاص نیمه دوم سال، نسبت به افزایش بروز بیماریهای عفونی، بهویژه بیماریهای حاد دستگاه تنفسی، هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، رضا شروین بدو تأکید کرد که هم زمانی آلودگی هوا با موج بیماریهای فصلی اهمیت مراقبتها را چند برابر میکند.
بدو با اشاره به روند افزایشی مراجعه بیماران گفت: در روزهای اخیر میزان مراجعه بیماران دچار عفونتهای حاد دستگاه تنفسی، چه بزرگسال و چه کودک، افزایش قابل توجهی داشته است. تستهای آنفلوانزا هم نسبت به هفتههای قبل بیشتر شده است.
بدو با یادآوری تجربه سالهای گذشته افزود: امسال با بحران شدید مواجه نیستیم اما هشدار جدی وجود دارد؛ بهویژه آنفلوانزا که مهمترین بیماری فصلیِ حال حاضر است.
همزمانی آلودگی هوا و بیماریهای فصلی؛ خطری که جدیتر میشود
وی آلودگی هوا را تشدیدکننده شرایط خواند و گفت: هرچه به روزهای سرد سال نزدیکتر میشویم، انتظار افزایش آلودگی هوا و ماندگاری آلایندهها بیشتر است. امسال هم بارندگی و باد بهاندازه کافی نداشتیم و این مسئله خطر درگیری افراد با بیماریهای تنفسی را افزایش میدهد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد: مراکز درمانی و بیمارستانهای دانشگاه کاملاً آمادهاند تا هم در حوزه پیشگیری و هم درمان در خدمت مردم باشند؛ چه بهصورت سرپایی و چه در صورت لزوم بهصورت بستری.
رعایت نکات ساده اما حیاتی؛ از شستوشوی دست تا آموزش کودکان
بدو با اشاره به نقش پیشگیری گفت: یک سری نکات ساده داریم که مؤثرترین راه پیشگیری هستند؛ از جمله آنکه شستوشوی مرتب دستها، رعایت فاصله فردی، و پرهیز از روبوسی. بعد از کووید اینها تبدیل به فرهنگ شده بود اما دوباره رعایت آنها کم شده است.
او بر نقش خانوادهها تأکید کرد: آموزش کودکان بسیار مهم است. بخشی از زنجیره انتقال در مدارس، مهدکودکها و پیشدبستانیها اتفاق میافتد. باید به بچهها اصول بهداشتی را آموزش دهیم و خودمان هم در خانه این رفتارها را رعایت کنیم.
بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، وی خطاب به خانوادهها گفت: برای سلامت خودتان، سالمندان و فرزندانتان این شرایط را جدی بگیرید. با توجه به همزمانی آلودگی هوا و افزایش آنفلوانزا، نیاز است میزان توجه و مراقبتمان چند برابر شود.