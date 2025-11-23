گسترش رشته فوتبال در دانشگاهها
مدیرکل اداره تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: یکی از مسائل حائز اهمیت در فوتبال فقدان موقعیت مناسب برای دانشآموختگان و افراد تحصیلکرده است. هدف ما افزودن این افراد به حوزه ورزش برای شناسایی استعدادها و ارتقای سطح بازیهای فوتبال است.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امور دانشجویان، مصطفی زارعی، مدیرکل اداره تربیت بدنی این سازمان، با اشاره به اهمیت ورزش در بین دانشجویان، اظهار کرد: ورزش یکی از سیاستهای اساسی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان است که با هدف ارتقای نشاط و شادابی در بین دانشجویان دنبال میشود.
وی افزود: این سازمان تلاش دارد تا با ترویج فعالیتهای ورزشی، نهتنها سطح سلامت دانشجویان را افزایش دهد، بلکه شور و نشاط بیشتری را به جامعه دانشگاهی بازگرداند.
زارعی در ادامه به نظرسنجیهای انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: نتایج نظرسنجیها نشان میدهد که دانشجویان به رشته فوتبال تمایل بالایی دارند و این رشته با اکثریت آرا مورد انتخاب قرار گرفته است. به همین دلیل، ما تصمیم گرفتیم که مسابقات فوتبال قهرمانی کشور را در سال جاری برگزار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این مسابقات با هدف ایجاد فضایی پویا و شاداب برای دانشجویان برگزار شد و امیدوار هستیم که این رویداد بتواند انگیزه و نشاط بیشتری را در میان دانشجویان ایجاد کند.
مدیرکل اداره تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، با اعلام اینکه ۱۸ دانشگاه امسال در این رقابتها شرکت کردهاند، اظهار داشت: این مسابقات بعد از مدتها در هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی در دانشگاه شاهرود در حال برگزاری است و شور و نشاط قابل توجهی در بین دانشجویان ایجاد کرده است.
زارعی گفت: از ۱۰ روز پیش مسابقات آغاز شده و اکنون بازی فینال در حال انجام است. هر یک از دو تیم حاضر در این مرحله حداقل ۷ تا ۸ بازی را انجام دادهاند.
وی همچنین از عزم سازمان برای رشد و توسعه ورزش در دانشگاهها سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که فضای ایجاد شده، دانشجویان را به سمت فعالیتهای ورزشی تشویق کند.
زارعی به چالشهای موجود در ورزش فوتبال پرداخت و بیان کرد: یکی از مسائل حائز اهمیت در فوتبال فقدان موقعیت مناسب برای دانشآموختگان و افراد تحصیلکرده است. هدف ما افزودن این افراد به حوزه ورزش برای شناسایی استعدادها و ارتقای سطح بازیهای فوتبال است.
وی در ادامه به برنامههای آینده اشاره کرد و گفت: پس از پایان این مسابقات، تیم منتخب دانشجویان تشکیل خواهد شد تا در عرصههای بینالمللی شرکت کند. همچنین، تلاش داریم برای شرکت در رویدادهای جهانی آمادهسازیهای لازم را انجام دهیم.
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: تیم دانشگاه پیام نور اخیراً در مسابقات جهانی بسکتبال سه نفره در برزیل شرکت کرده و انتظار میرود تیمهای بیشتری برای حضور در رقابتهای آسیایی و جهانی اعزام شوند.
زارعی با اشاره به برگزاری مسابقات دانشگاهی در کردستان تأکید کرد: قهرمانان این مسابقات به توانمندیهای بینالمللی راه پیدا خواهند کرد تا نماینده شایستهای برای کشورمان در عرصه ورزش باشند.