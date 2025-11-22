وی افزود: با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و بررسی تخصصی، مقدار ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم پشم شیشه آغشته به مواد روانگردان شیشه، جاسازی شده در داخل دستگاه میوه خشک کن، کشف و ضبط شد در این خصوص پرونده تکمیل و به همراه متهم تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا ضمن تأکید بر لزوم استمرار برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ در کشور، خاطر نشان کرد: برای تضمین امنیت و آرامش پایدار در جامعه، از عموم شهروندان انتظار می رود همکاری مسئولانه با حافظان نظم در پایداری این مهم سهیم باشند و هر گونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس در سراسر کشور اطلاع رسانی کنند.