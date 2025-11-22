خبرگزاری کار ایران
جاسازی ۶ و نیم کیلو پشم آغشته به شیشه در دستگاه میوه خشک‌کن

کد خبر : 1717639
فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم پشم شیشه آغشته به مواد روانگردان شیشه، توسط پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش ایلنا  از فراجا، سردار رضا بنی اسدی فر در تشریح این خبر گفت: کارکنان گیت بازرسی پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)، در حین کنترل و بازرسی بارهای مسافرین به بار همراه یک مسافر، در خصوص احتمال حمل مواد مخدر از نوع روانگردان مشکوک شدند.

وی افزود: با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و بررسی تخصصی، مقدار ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم پشم شیشه آغشته به مواد روانگردان شیشه، جاسازی شده در داخل دستگاه میوه خشک کن، کشف و ضبط شد در این خصوص پرونده تکمیل و به همراه متهم تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا ضمن تأکید بر لزوم استمرار برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ در کشور، خاطر نشان کرد: برای تضمین امنیت و آرامش پایدار در جامعه، از عموم شهروندان انتظار می رود همکاری مسئولانه با حافظان نظم در پایداری این مهم سهیم باشند و هر گونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس در سراسر کشور اطلاع رسانی کنند.

انتهای پیام/
