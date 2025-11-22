به گزارش خبرنگار ایلنا، آتش همچنان جنگل الیت چالوس را درمی‌نوردد. گونه‌های حیوانی و گیاهی در آتش می‌سوزند. آتشی که سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، شعله‌ور شدنش را ناشی از خطای انسانی می‌داند. این قطعیت درباره خطای انسانی در شرایطی است که حتی بر سر زمان شروع آتش‌سوزی هم توافقی وجود ندارد، داوطلبان محلی که برای اطفای حریق پای کار آمده‌اند در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که آتش‌سوزی الیت از ۱۰ آبان شروع شده و این جنگل ۲۱ روز است که در آتش می‌سوزد اما مسئولان نظر دیگری دارند، آن‌ها می‌گویند آتش‌سوزی ۲۰ روز پیش آغاز و در فاصله کوتاهی هم اطفا شده است اما حریقی که حالا با آن دست به گریبان هستیم از هفته گذشته و در نقطه‌ای دیگر از منطقه آغاز شده است. بر سر امکانات و تجهیزات هم اختلاف نظر وجود دارد.

«هادی کیادلیری» معاون سازمان محیط زیست اما در گفتگو با رسانه‌ها ۲۰ روزه بودن آتش الیت را تأیید کرده است. به گفته او اگر آتشی که در تاریخ ۱۰ آبان ماه شروع شد، درست خاموش شده بود، به دره‌های دیگر نمی‌کشید: «تیم‌های زمینی اطفای حریق پنج ساعت پیاده‌روی کردند تا به نقطه آتش‌سوزی برسند. اگر همان موقع که توسط داوطلبان و مردم محلی هشدار داده شد که اینجا آتشی در گرفته، هلیکوپتر می‌آمد و آتش به‌طور کامل خاموش می‌شد، جای دیگر را درگیر نمی‌کرد اما این کار را نکردند برای همین وقتی باد شدید شد، به دره و صخره‌های دیگر سرایت کرد».

چند روز پیش علی اکبر یدالهی، معاون توسعه مدیریت، منابع و حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران، به ایلنا توضیح داده بود که برای انتقال آب به کانون‌های آتش، از قاطر برای حمل مخازن ۲۰ لیتری آب استفاده می‌شود و در قسمت‌هایی که قاطر توان حرکت ندارد نیروهای با گرفتن یک دبه آب، به سمت کانون آتش حرکت می‌کنند. او عنوان کرده بود که تازه روز ۲۶ آبان هلی‌کوپتر به منطقه اعزام می‌شود اما به دلیل شدت باد، نمی‌تواند مأموریت خود را به پایان برساند.

از اواسط هفته گذشته هم گروه‌های مردمی و فعالان محیط زیستی مطالبه خود را مبنی بر ضرورت استفاده از هواپیمای ایلیوشن مطرح و حتی کارزاری در این رابطه راه‌اندازی کردند، اما این هواپیما تازه صبح روز گذشته یعنی جمعه ۳۰ آبان ماه عملیات خود را در منطقه آغاز کرده است.

به هر حال شرایط امروز چنان وخیم است که ایران نه تنها از کشور ترکیه درخواست امداد کرده که در حال رایزنی با روسیه برای کمک به اطفا حریق الیت چالوس است.

آتش‌سوزی هفته پیش اعلام شد

«حسین ظفری» سخنگوی مدیریت بحران کشور به خبرنگار ایلنا می‌گوید: آتش‌سوزی این منطقه از شنبه هفته گذشته یعنی ۲۴ آبان ماه به ما و سازمان منابع طبیعی آتش‌سوزی اعلام شد. همان روز هم ۴۰۰ نفر از گروه‌های اطفای حریق زمینی متشکل از گروه‌های مردمی و تیم‌هایی تخصصی از سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست به محل حادثه اعزام شدند و از ۴ جهت کار اطفا حریق را آغاز کردند. هم زمان هم بالگردهایی از سپاه پاسداران و جمعیت هلال احمر به منطقه اعزام شدند.

او تاکید می‌کند که با وجود شرایط صعب‌العبور منطقه و برگریزان پاییزی اما تیم‌های اعزامی کار اطفاء حریق را به نحوی پیش بردند که تا روز چهارشنبه ۲۸ آبان، آتش‌سوزی کنترل شده و گروه‌های امدادی در حال لکه‌گیری بودند. اما وزش باد شدید در ساعت ۳ بامداد روز پنجشنبه باعث شعله‌ور شدن دوباره منطقه و وخیم‌تر شدن اوضاع شد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور اضافه می‌کند که روز جمعه بالگردهای ارتش و هواپیمای ایلیوشین متعلق به سازمان هوا و فضای سپاه اقدام به عملیات و آب‌پاشی کردند. این هواپیما ظرفیت حمل و پخش ۴۰ تن آب را دارد.

آتش اطفا شده بود، نیاز به ایلیوشن نبود

به گفته مظفری آتش همچنان در جریان است و وزش‌های باد صبحگاهی کار را مشکل‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

با وجود حجم گسترده آتش‌سوزی در منطقه چرا زودتر از ظرفیت هواپیمای ایلیوشن استفاده نشده است؟ سوالی که سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به آن می‌گوید: با توجه به بالگردهایی که سپاه و هلال احمر به منطقه اعزام کرده بودند فضا کنترل شده بود، ضمن اینکه اعزام این بالگردها بر اساس خواست مسئولان استانی بود. به بیان دیگر بر اساس حجم حادثه مسئولان استانی درخواست خود را مطرح می‌کنند و ما هم از نیروهای مسلح درخواست می‌کنیم. در آن مقطع زمانی حجم آتش کنترل شده بود و بالگردها موفق شده بودند درچند نقطه آتش را کنترل کنند و مشغول لکه‌گیری بودند.

آسیب‌دیدگی هشت هکتار اراضی جنگلی تا کنون

او با تاکید بر آسیب دیدگی حدود هشت هکتار از اراضی جنگلی عنوان می‌کند که در این منطقه آتش بیشتر روی زمین حرکت می‌کند، اما باید بعد از پایان عملیات بررسی کنیم که آیا تاج درختان جنگلی هم آسیب دیده است یا نه. گرچه آتش عمدتا روی برگ‌ها و بدنه درختان شکسته شده اثر جدی خود را می‌گذارد. میزان آسیب اما بعد از بررسی این موارد مشخص می‌شود.

ظفری اما خطای انسانی عامل چنین آتش‌سوزی‌هایی می‌داند و در پاسخ به این سوال که آیا دستگاهی در خصوص این حادثه دچار قصور یا تقصیر بوده است عنوان می‌کند که تا کنون همه دستگاه‌ها پای کار بوده‌اند و بلافاصله بعد از حادثه اقدامات لازم را آغاز کرده‌اند. اما برگریزان پاییزی، خشکی هوا و فقدان بارش‌ها که در این مدت با آن مواجه بوده‌ایم باعث شده‌اند که عمدتاً آتش سوزی در مناطق جنگلی شمال رخ دهد. معمولاً بسیاری از این آتش‌سوزی‌ها ناشی از خطای انسانی مانند بی‌دقتی و افروختن آتش هستند.

