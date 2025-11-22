خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران منصوب شد

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران منصوب شد
سخنگوی شهرداری تهران از انتصاب رئیس سازمان بازرسی شهرداری با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به انتصاب رئیس جدید سازمان بازرسی شهرداری پایتخت، اظهار کرد: مهدی منوری که پیش از این سابقه فعالیت به عنوان مدیرکل حوزه شهردار، مشاور شهردار تهران و مسئول هماهنگی مشاوران و دستیاران شهردار را در کارنامه خود داشت، به عنوان رئیس سازمان بازرسی منصوب شد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های رضا رحمانی رئیس سابق سازمان بازرسی، خاطرنشان کرد: انتصاب رئیس جدید این سازمان با هدف تقویت دستگاه نظارتی شهرداری پایتخت و توسعه هم‌افزایی بین مجموعه‌های نظارتی مدیریت شهری تهران انجام شده است.

به گزارش شهر، محمدخانی با اشاره به تأکیدات شهردار تهران مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای  گسترش سلامت اداری، صیانت از حقوق عمومی و تأمین رضایت شهروندان، یادآور شد: پیشگیری از وقوع تخلف و مبارزه قاطع با فساد بدون ملاحظه و تبعیض از دیگر مواردی است که در سازمان بازرسی شهرداری تهران بیش از پیش تقویت خواهد شد.

وی ضمن ابراز امیدواری به ارتقاء سطح کیفی خدمات‌رسانی این سازمان، گفت: با انتصاب رئیس جدید این سازمان، پیگیری، نظارت و تسهیل‌گری در تحقق اهداف و مأموریت‌های شهرداری تهران و تعمیق ارتباط مردمی و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت قوی‌تر و سازمان یافته‌تر مردم به‌ویژه نخبگان در نظارت بر مدیریت شهری با قوت بیشتری دنبال می‌شود.

