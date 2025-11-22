دستگیری ۵۱ نفر به اتهام قاچاق و احتکار نهاده دامی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و نیز طرحهای سراسری از دستگیری ۵۱ نفر به اتهام قاچاق و احتکار نهادههای دامی خبر داد.
به گزارش ایلنا از فراجا، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه وجود نوسانات موجود در بازار نهادههای دامی مشکلاتی را در حوزه کالای اساسی ایجاد کرد، گفت: با توجه به نوسانات موجود در بازار نهاده های دامی که در نتیجه احتکار برخی سوداگران و محتکران انجام و منتج به افزایش قیمت برخی محصولات و ایجاد چالش در بازار این حوزه شد، به این منظور پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تشکیل کارگروه تخصصی، رصد و پیگیری وضعیت نهاده های دامی را در دستور کار خود قرار داد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق کالا و همچنین مقابله با احتکار کالاهای اساسی از مهمترین ماموریت های پلیس امنیت اقتصادی فراجا است، افزود: با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، گزارش مردمی با اجرای طرح سراسری از ابتدای آبان ماه تاکنون بیش از ۶۸ هزار تن انواع نهاده دامی کشف شد.
سردار رحیمی با اشاره به دستگیری ۵۱ متهم و تشکیل ۳۰ فقره پرونده در این زمینه، خاطرنشان کرد: ارزش کالای مکشوفه نزدیک به یک همت برآورد میشود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان است، گفت: به طور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می توان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.