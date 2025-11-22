خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری ۵۱ نفر به اتهام قاچاق و احتکار نهاده دامی

دستگیری ۵۱ نفر به اتهام قاچاق و احتکار نهاده دامی
کد خبر : 1717432
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و نیز طرح‌های سراسری از دستگیری ۵۱ نفر به اتهام قاچاق و احتکار نهاده‌های دامی خبر داد.

به گزارش ایلنا از فراجا، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه وجود نوسانات موجود در بازار نهاده‌های دامی مشکلاتی را در حوزه کالای اساسی ایجاد کرد، گفت: با توجه به نوسانات موجود در بازار نهاده های دامی که در نتیجه احتکار برخی سوداگران و محتکران انجام و منتج به افزایش قیمت برخی محصولات و ایجاد چالش در بازار این حوزه شد، به این منظور پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تشکیل کارگروه تخصصی، رصد و پیگیری وضعیت نهاده های دامی را در دستور کار خود قرار داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق کالا و همچنین مقابله با احتکار کالاهای اساسی از مهمترین ماموریت های پلیس امنیت اقتصادی فراجا است، افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گزارش مردمی با اجرای طرح سراسری از ابتدای آبان ماه تاکنون بیش از ۶۸ هزار تن انواع نهاده دامی کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به دستگیری ۵۱ متهم و تشکیل ۳۰ فقره پرونده در این زمینه، خاطرنشان کرد: ارزش کالای مکشوفه نزدیک به یک همت برآورد می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان است، گفت: به طور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می توان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب