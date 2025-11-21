خبرگزاری کار ایران
۲ هواپیما و یک هلی کوپتر ترکیه فردا به الیت می‌رسند؛

رایزنی بین‌المللی برای خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس

رییس سازمان حفاظت محیط زیست از انجام رایزنی‌های بین‌المللی برای جلب کمک جهت خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های «الیت» چالوس خبر داد.

 به گزارش ایلنا، شینا انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به امکان گسترش آتش در جنگل‌های الیت چالوس از انجام رایزنی‌های بین‌المللی برای جلب کمک جهت خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های «الیت» چالوس خبر داد.

او با اشاره به همکاری ویژه اعضای دولت افزود: مطابق هماهنگی‌های به عمل آمده فردا ۲ فروند هواپیما و یک هلی کوپتر به همراه ۸ نیرو به محل آتش سوزی اعزام خواهند شد.

به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست وی از پیگیری‌های مستمر وزیر امورخارجه قدردانی و تصریح کرد: همراهی و همدلی مردم منطقه به ویژه استاندار مازندران در کنترل وضعیت بحرانی در منطقه بسیار موثر بوده است و ما قدردان زحمات این عزیزان هستیم.

 

