توضیحات تکمیلی درباره تصادف چند دستگاه موتورسیکلت در بزرگراه امام علی(ع)

شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت تصادف چند دستگاه موتورسیکلت در اتوبان امام علی(ع) گفت: براساس بررسی های صورت گرفته در این تصادف علیرغم اعلام اولیه توسط تماس مردمی مبنی بر تصادف 10 دستگاه موتورسیکلت، پس از حضور عوامل اورژانس، مشخص شد سه دستگاه موتورسیکلت در این حادثه با یکدیگر برخورد کرده اند.

به گفته سخنگوی اورژانس استان تهران در این حادثه راکبان دچار مصدومیت نشده اند.

