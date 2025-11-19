خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی اورژانس استان تهران:

توضیحات تکمیلی درباره تصادف چند دستگاه موتورسیکلت در بزرگراه امام علی(ع)

توضیحات تکمیلی درباره تصادف چند دستگاه موتورسیکلت در بزرگراه امام علی(ع)
کد خبر : 1716540
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی اورژانس استان تهران درباره تصادف چند دستگاه موتورسیکلت در اتوبان امام علی (ع) توضیحاتی ارائه کرد.

شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت تصادف چند دستگاه موتورسیکلت در اتوبان امام علی(ع) گفت: براساس بررسی های صورت گرفته در این تصادف علیرغم اعلام اولیه توسط تماس مردمی مبنی بر تصادف  10 دستگاه موتورسیکلت، پس از حضور عوامل اورژانس، مشخص شد سه دستگاه موتورسیکلت در این حادثه با یکدیگر برخورد کرده اند.

به گفته سخنگوی اورژانس استان تهران در این  حادثه راکبان دچار مصدومیت نشده اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب