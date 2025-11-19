خبرگزاری کار ایران
سخنگوی اورژانس تهران خبر داد:

واژگونی ۱۰ موتورسیکلت در اتوبان امام علی (ع)

سخنگوی اورژانس استان تهران از واژگونی ۱۰ دستگاه موتورسیکلت در مسیر جنوب به شمال اتوبان امام علی (ع) مقابل ایستگاه بی‌آر‌تی فدک خبر داد.

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در توضیح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۵:۵۴ دقیقه گزارشی از یک حادثه در اتوبان امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال، مقابل ایستگاه بی آر تی فدک   به ما اعلام شد. بر اساس تماس مردمی، گفته شد ۱۰ دستگاه موتورسیکلت واژگون شده و با یکدیگر برخورد کرده‌اند.

وی افزود: تیم‌های اورژانس و کارشناسان ما به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی در محل در حال انجام است. اطلاعات تکمیلی متعاقباً ارائه خواهد شد.

