واژگونی ۱۰ موتورسیکلت در اتوبان امام علی (ع)

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در توضیح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۵:۵۴ دقیقه گزارشی از یک حادثه در اتوبان امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال، مقابل ایستگاه بی آر تی فدک به ما اعلام شد. بر اساس تماس مردمی، گفته شد ۱۰ دستگاه موتورسیکلت واژگون شده و با یکدیگر برخورد کرده‌اند.

وی افزود: تیم‌های اورژانس و کارشناسان ما به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی در محل در حال انجام است. اطلاعات تکمیلی متعاقباً ارائه خواهد شد.

