اعلام نتیجه اجرای طرح مقابله با سارقان احشام

وی افزود: در جریان این طرح، 204 متهم در حوزه سرقت احشام دستگیر شدند که از این تعداد 129 نفر دارای سابقه کیفری و 65 نفر نیز فاقد سابقه اما در ارتکاب سرقت نقش مستقیم داشتند.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: در مدت اجرای عملیات، 257 فقره سرقت کشف شد و کارآگاهان موفق شدند، 797 راس احشام را که متعلق به مال باختگان بود را کشف و به آنها تحویل دهد.

وی تصریح کرد: گسترش فعالیت اعضای باندهای سرقت احشام و سوء استفاده سارقان از تاریکی شب، دورافتادگی مراتع و بی توجهی برخی دامداران، نیازمند هوشیاری کامل مالکان دام و تقویت تدابیر امنیتی است.

سرهنگ "چهری" از دامداران درخواست کرد: احشام خود را در مکان های ایمن، دارای روشنایی مناسب و دوربین نصب شده نگهداری کنند و از سپردن دام ها به افراد ناشناس خودداری کنند و هرگونه تردد مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت های پلیس 110 گزارش دهند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی با قاطعیت و بدون اغماض، برخورد با سارقان احشام را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد اموال مردم مورد تعرض افراد فرصت طلب قرار گیرد.