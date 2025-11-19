خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پلیس راه محدودیت‌های تعطیلات پایان هفته را اعلام کرد

پلیس راه محدودیت‌های تعطیلات پایان هفته را اعلام کرد
کد خبر : 1716432
لینک کوتاه کپی شد.

با توجه به تعطیلات پیشِرو و احتمال افزایش حجم سفرها در محورهای کشور، پلیس راه راهور فراجا برنامه ویژه محدودیت‌های ترافیکی را برای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی سفر تدوین و اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای طرح ویژه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی، شرقی و جنوبی کشور خبر داد و اعلام کرد: این محدودیت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ آغاز و تا ساعت ۰۸:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ادامه خواهد داشت. 

سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اعلام جزئیات کامل طرح ویژه ترافیکی ایام پیشِرو گفت: این طرح با هدف مدیریت ترافیک، پیشگیری از حوادث و افزایش ایمنی سفرهای جاده‌ای در سراسر کشور اجرا می‌شود. 

 ممنوعیت تردد موتورسیکلت

براساس این طرح، تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ در محورهای: 

کرج – چالوس

هراز

فیروزکوه

تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است. 

محور کرج – چالوس

الف) ممنوعیت تردد کامیون

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج – چالوس همچنان ممنوع است. 

ب) احتمال یک‌طرفه شدن در روزهای پیک

در صورت افزایش حجم ترافیک و براساس تصمیم پلیس، این محور در روزهای: 

چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ و ۱۴۰۴/۰۸/۲۹

شنبه، یکشنبه و سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۱.۱۴۰۴/۰۹/۰۲ و ۱۴۰۴/۰۹/۰۴

به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد. 

ج) محدودیت‌های قطعی در روزهای حساس

محدودیت‌های ویژه در روزهای: 

جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

شب یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

به شرح زیر اعمال می‌شود: 

۱۲:۰۰: ممنوعیت ورود خودروهای دارای مقصد چالوس از آزادراه تهران – شمال

۱۳:۰۰: انسداد ورودی پل زنگوله به سمت چالوس

۱۵:۰۰: یک‌طرفه شدن مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) 

۲۲:۰۰: پایان طرح و بازگشت محور پل زنگوله – مرزن‌آباد به صورت دوطرفه

محور هراز

الف) ممنوعیت تریلر

تردد تریلر در محور هراز همچنان ممنوع است. 

ب) ممنوعیت کامیون و کامیونت

به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی، تردد کامیون و کامیونت از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای زیر ممنوع است: 

۱۴۰۴/۰۸/۲۸

۱۴۰۴/۰۸/۲۹

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۰۲

۱۴۰۴/۰۹/۰۳

ج) امکان یک‌طرفه شدن مقطعی

در صورت افزایش بار ترافیک، محور از پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد. 

محور قدیم رشت – قزوین

در صورت افزایش ترافیک، تردد تریلر و کامیون به‌جز حامل سوخت و مواد فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روزهای: 

جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

ممنوع خواهد بود. 

محور قشم

در محور قشم نیز محدودیت یک‌طرفه از انتهای محور (آریانا) به سمت خروجی قشم تا پل حاجی‌آباد / پیچ کلیکان در ساعات زیر اجرا می‌شود: 

۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

در پایان، سردار کرمی‌اسد با تأکید بر ضرورت همراهی مردم گفت: پلیس راه راهور فراجا از همه هم‌وطنان درخواست می‌کند با رعایت مقررات و پرهیز از سفرهای غیرضروری در روزهای پیک، ما را در حفظ ایمنی جاده‌ها یاری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب