به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای طرح ویژه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی، شرقی و جنوبی کشور خبر داد و اعلام کرد: این محدودیت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ آغاز و تا ساعت ۰۸:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ادامه خواهد داشت.

سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اعلام جزئیات کامل طرح ویژه ترافیکی ایام پیشِرو گفت: این طرح با هدف مدیریت ترافیک، پیشگیری از حوادث و افزایش ایمنی سفرهای جاده‌ای در سراسر کشور اجرا می‌شود.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت

براساس این طرح، تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ در محورهای:

کرج – چالوس

هراز

فیروزکوه

تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است.

محور کرج – چالوس

الف) ممنوعیت تردد کامیون

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج – چالوس همچنان ممنوع است.

ب) احتمال یک‌طرفه شدن در روزهای پیک

در صورت افزایش حجم ترافیک و براساس تصمیم پلیس، این محور در روزهای:

چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ و ۱۴۰۴/۰۸/۲۹

شنبه، یکشنبه و سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۱.۱۴۰۴/۰۹/۰۲ و ۱۴۰۴/۰۹/۰۴

به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد.

ج) محدودیت‌های قطعی در روزهای حساس

محدودیت‌های ویژه در روزهای:

جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

شب یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

به شرح زیر اعمال می‌شود:

۱۲:۰۰: ممنوعیت ورود خودروهای دارای مقصد چالوس از آزادراه تهران – شمال

۱۳:۰۰: انسداد ورودی پل زنگوله به سمت چالوس

۱۵:۰۰: یک‌طرفه شدن مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب)

۲۲:۰۰: پایان طرح و بازگشت محور پل زنگوله – مرزن‌آباد به صورت دوطرفه

محور هراز

الف) ممنوعیت تریلر

تردد تریلر در محور هراز همچنان ممنوع است.

ب) ممنوعیت کامیون و کامیونت

به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی، تردد کامیون و کامیونت از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای زیر ممنوع است:

۱۴۰۴/۰۸/۲۸

۱۴۰۴/۰۸/۲۹

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۰۲

۱۴۰۴/۰۹/۰۳

ج) امکان یک‌طرفه شدن مقطعی

در صورت افزایش بار ترافیک، محور از پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس به‌صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد.

محور قدیم رشت – قزوین

در صورت افزایش ترافیک، تردد تریلر و کامیون به‌جز حامل سوخت و مواد فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روزهای:

جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

ممنوع خواهد بود.

محور قشم

در محور قشم نیز محدودیت یک‌طرفه از انتهای محور (آریانا) به سمت خروجی قشم تا پل حاجی‌آباد / پیچ کلیکان در ساعات زیر اجرا می‌شود:

۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

در پایان، سردار کرمی‌اسد با تأکید بر ضرورت همراهی مردم گفت: پلیس راه راهور فراجا از همه هم‌وطنان درخواست می‌کند با رعایت مقررات و پرهیز از سفرهای غیرضروری در روزهای پیک، ما را در حفظ ایمنی جاده‌ها یاری کنند.

