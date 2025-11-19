پلیس راه محدودیتهای تعطیلات پایان هفته را اعلام کرد
با توجه به تعطیلات پیشِرو و احتمال افزایش حجم سفرها در محورهای کشور، پلیس راه راهور فراجا برنامه ویژه محدودیتهای ترافیکی را برای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی سفر تدوین و اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای طرح ویژه محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی، شرقی و جنوبی کشور خبر داد و اعلام کرد: این محدودیتها از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ آغاز و تا ساعت ۰۸:۰۰ روز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ادامه خواهد داشت.
سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اعلام جزئیات کامل طرح ویژه ترافیکی ایام پیشِرو گفت: این طرح با هدف مدیریت ترافیک، پیشگیری از حوادث و افزایش ایمنی سفرهای جادهای در سراسر کشور اجرا میشود.
ممنوعیت تردد موتورسیکلت
براساس این طرح، تردد تمامی موتورسیکلتها از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ در محورهای:
کرج – چالوس
هراز
فیروزکوه
تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است.
محور کرج – چالوس
الف) ممنوعیت تردد کامیون
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج – چالوس همچنان ممنوع است.
ب) احتمال یکطرفه شدن در روزهای پیک
در صورت افزایش حجم ترافیک و براساس تصمیم پلیس، این محور در روزهای:
چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ و ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
شنبه، یکشنبه و سهشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۱.۱۴۰۴/۰۹/۰۲ و ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
بهصورت مقطعی یکطرفه خواهد شد.
ج) محدودیتهای قطعی در روزهای حساس
محدودیتهای ویژه در روزهای:
جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
شب یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
به شرح زیر اعمال میشود:
۱۲:۰۰: ممنوعیت ورود خودروهای دارای مقصد چالوس از آزادراه تهران – شمال
۱۳:۰۰: انسداد ورودی پل زنگوله به سمت چالوس
۱۵:۰۰: یکطرفه شدن مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب)
۲۲:۰۰: پایان طرح و بازگشت محور پل زنگوله – مرزنآباد به صورت دوطرفه
محور هراز
الف) ممنوعیت تریلر
تردد تریلر در محور هراز همچنان ممنوع است.
ب) ممنوعیت کامیون و کامیونت
بهجز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی، تردد کامیون و کامیونت از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای زیر ممنوع است:
۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۴۰۴/۰۸/۲۹
۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۱۴۰۴/۰۹/۰۳
ج) امکان یکطرفه شدن مقطعی
در صورت افزایش بار ترافیک، محور از پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس بهصورت مقطعی یکطرفه خواهد شد.
محور قدیم رشت – قزوین
در صورت افزایش ترافیک، تردد تریلر و کامیون بهجز حامل سوخت و مواد فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روزهای:
جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
ممنوع خواهد بود.
محور قشم
در محور قشم نیز محدودیت یکطرفه از انتهای محور (آریانا) به سمت خروجی قشم تا پل حاجیآباد / پیچ کلیکان در ساعات زیر اجرا میشود:
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
در پایان، سردار کرمیاسد با تأکید بر ضرورت همراهی مردم گفت: پلیس راه راهور فراجا از همه هموطنان درخواست میکند با رعایت مقررات و پرهیز از سفرهای غیرضروری در روزهای پیک، ما را در حفظ ایمنی جادهها یاری کنند.