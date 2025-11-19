با سه بالگرد و ده شبانهروز؛ تلاش برای مهار آتشسوزی گسترده الیت چالوس
آتشسوزی وسیع در منطقه جنگلی الیت چالوس که از چند روز پیش بخشهایی از پوشش گیاهی این منطقه را درگیر کرده است، همچنان ادامه دارد. نیروهای محیطزیست، منابع طبیعی، مردم محلی و گروههای داوطلب با استفاده از سه بالگرد و تلاش شبانهروزی در پی مهار کامل این حریق هستند، اما شعلهها بارها دوباره گسترش یافتهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، ظهرابی معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی، در نشست با نمایندگان تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی، با اشاره به حضور فعال این سازمان از نخستین ساعات وقوع حادثه، گفت: از روز اول، همکاران ما لحظهبهلحظه در صحنه حضور داشتند و تمام توان سازمان برای کنترل حریق به کار گرفته شد.
وی افزود: تمام محیطبانان مازندران، جنگلبانان و مدیران دو مجموعه در کنار نیروهای مردمی در میدان عملیات حاضر بودند. بیش از ده شبانهروز است که نیروهای محیطزیست و منابع طبیعی بدون وقفه در منطقه کار میکنند.
معاون محیطزیست طبیعی با اشاره به استفاده از تجهیزات هوایی تصریح کرد: برای اعزام بالگرد از همان ابتدا با مدیریت بحران کشور و وزارت دفاع هماهنگی شد. بررسی استفاده از هواپیمای آبپاش سنگین انجام شد، اما خلبانان به دلیل شرایط کوهستانی منطقه اعلام کردند کارایی این هواپیما در چنین توپوگرافی نزدیک به صفر است و خطر وقوع حادثه بسیار بالاست.
ظهرابی ضمن قدردانی از مشارکت مردم، گروههای داوطلب و نیروهای امدادی گفت: مردم محلی، کوهنوردان، هلالاحمر و یگانهای نظامی با ایثارگری در کنار ما بودند و نقش تعیینکنندهای در کنترل حریق ایفا کردند.
وی با اشاره به فشار سنگین بر نیروهای عملیاتی افزود: مدیرکل استان اعلام کرد نیروها پس از ده روز تلاش بیوقفه خسته شدهاند و درخواست نیروی کمکی کردند. بلافاصله نیروهای بیشتری از استانهای دیگر اعزام شدند.
معاون محیطزیست طبیعی در پایان خواستار بازتاب منصفانه واقعیتهای میدانی شد و تأکید کرد: محیطزیست و منابع طبیعی در این حادثه با تمام توان تلاش کردهاند و انتظار داریم روایت رسانهای بر اساس واقعیتهای میدانی باشد.