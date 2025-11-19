خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار پلیس فتا درباره خریدهای اینترنتی در ایام حراج‌های بزرگ

هشدار پلیس فتا درباره خریدهای اینترنتی در ایام حراج‌های بزرگ
کد خبر : 1716422
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به نزدیک شدن به جمعه آخر سال (Black Friday)، از شهروندان خواست در خریدهای اینترنتی خود دقت بیشتری داشته باشند، زیرا همزمان با افزایش حجم معاملات آنلاین، فعالیت مجرمان سایبری نیز افزایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "جواد مختاررضایی" با بیان اینکه هر سال در این ایام گزارش‌های متعددی از کلاهبرداری‌های اینترنتی به پلیس فتا ارسال می‌شود، توضیح داد: یکی از شایع‌ترین تخلفات، فروش کالاهای تقلبی به جای کالای اصلی است. مجرمان با ایجاد صفحات و فروشگاه‌های ناشناس و ارائه قیمت‌های غیرواقعی، کاربران را فریب می‌دهند و در نهایت یا کالای بی‌کیفیت ارسال می‌شود و یا هیچ محصولی تحویل داده نمی‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا همچنین درباره ارسال لینک‌های جعلی و فیشینگ هشدار داد و گفت: این لینک‌ها معمولاً از طریق پیامک، ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و کاربر را به صفحات تقلبی هدایت می‌کنند. این صفحات ممکن است بدافزار داشته باشند و اطلاعات حساس کاربران مانند رمزهای پویا، اطلاعات کارت بانکی و سایر داده‌های شخصی را سرقت کنند.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: در ایام Black Friday، بسیاری از کاربران به دلیل عجله در خرید و فریب ظاهر شیک سایت‌ها و تخفیف‌های غیر واقعی، قربانی این نوع کلاهبرداری‌ها می‌شوند. بسیاری از این صفحات تنها چند ساعت فعال هستند و پس از دریافت وجه، ناپدید می‌شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: هر فروشگاه اینترنتی باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) باشد. خرید از سایت‌هایی که اینماد ندارند، از نظر پلیس فتا معتبر نیست و در صورت وقوع کلاهبرداری، پیگیری حقوقی بسیار دشوار خواهد بود و مسئولیت آن عمدتاً بر عهده خریدار خواهد بود.

وی شایع‌ترین روش‌های کلاهبرداری در این ایام را چنین برشمرد:

•    ارسال لینک‌های فیشینگ با عنوان تخفیف ویژه

•    صفحات پرداخت جعلی

•    فروش اجناس چینی یا تقلبی به جای کالای اصلی

•    دریافت وجه و ارسال نکردن کالا

•    سرقت اطلاعات کارت بانکی هنگام خرید عجولانه

این مقام انتظامی در پایان خطاب به شهروندان توصیه کرد: در ایام تخفیف‌های بزرگ، با دقت و آگاهی خرید کنید، تنها از فروشگاه‌های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید نمایید، روی هیچ لینک ناشناسی کلیک نکنید و اطلاعات بانکی خود را در صفحات مشکوک وارد نکنید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب