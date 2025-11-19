خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح پروژه‌های جدید مرکز سلامت هلال‌احمر ایران در کنیا

افتتاح پروژه‌های جدید مرکز سلامت هلال‌احمر ایران در کنیا
کد خبر : 1716371
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پروژه‌های جدید مرکز سلامت هلال‌احمر ایران در کنیا، گفت: با تلاش همکاران، این مرکز طی سال‌های اخیر توسعه یافته و بخش‌های مختلفی همچون جراحی چشم، زنان و زایمان، همودیالیز، توانبخشی و کلینیک طب سنتی تکمیل و راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، صبح چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) در مراسم افتتاح پروژه‌های توسعه‌ای مرکز سلامت هلال‌احمر در کشور کنیا، با تأکید بر مأموریت بشردوستانه این جمعیت اظهار کرد: هدف از ایجاد مراکز درمانی خارج از کشور، تسکین آلام بشری، گسترش عدالت سلامت و تقویت دیپلماسی سلامت است. 

کولیوند با اشاره به مبانی قرآنی و دینی در حمایت از جان انسان‌ها، گفت: نجات یک انسان، مطابق آیات قرآن، همچون نجات همه بشریت است و خدمات سلامت هلال‌احمر بر همین مبنا بدون تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی ارائه می‌شود. 

وی با بیان اینکه مراکز خارج از کشور نماینده و ویترین جمهوری اسلامی ایران هستند، افزود: ارائه خدمات سلامت در مناطق محروم و فاقد امکانات درمانی، موجب تقویت روابط انسان‌دوستانه ملت‌ها و افزایش اعتماد جهانی به جمعیت هلال‌احمر شده است. 

او با اشاره به اینکه هلال‌احمر ایران در مجامع جهانی صلیب‌سرخ جزو پنج کشور برتر معرفی شده است، افزود: این موفقیت نتیجه فعالیت‌های گسترده در سطوح ملی، محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در دو حوزه سلامت و امدادونجات است. 

کولیوند سپس به نقش مراکز خارج از کشور در ارائه خدمات به مردم محروم اشاره کرد و گفت: اغلب این مراکز در مناطقی فعالیت می‌کنند که خدمات درمانی کافی وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران در این مناطق، خدمات باکیفیت و ارزشمند ارائه می‌دهد و این موضوع علاوه بر کمک به مردم، جایگاه ایران را نیز تقویت می‌کند. 

وی همچنین حمایت از هموطنان خارج از کشور را یکی از اهداف مهم دانست و گفت: در کشورهایی مانند امارات، بیش از ۷۰۰ هزار ایرانی مقیم از خدمات هلال‌احمر بهره‌مند می‌شوند و در عراق نیز سالانه زائران زیادی تحت پوشش خدمات قرار می‌گیرند. علاوه بر این، گردشگری سلامت نیز از طریق مراکز درمانی هلال‌احمر توسعه یافته است. 

کولیوند با اشاره به پیشرفت‌های اخیر مرکز سلامت هلال‌احمر در کنیا گفت: با تلاش همکاران، این مرکز طی سال‌های اخیر توسعه یافته و بخش‌های مختلفی همچون جراحی چشم، زنان و زایمان، همودیالیز، توانبخشی و کلینیک طب سنتی تکمیل و راه‌اندازی شده است. 

او افزود: محموله‌های دارویی تولید ایران که مجوزهای لازم را از ایران و کنیا دریافت کرده‌اند نیز به این کشور ارسال شده و ظرفیت جدیدی برای ارائه خدمات درمانی ایجاد کرده است. 

او با تأکید بر اینکه هدف هلال‌احمر کسب درآمد اقتصادی نیست بلکه خودگردانی مراکز و خدمت‌رسانی باکیفیت است، گفت: امروز با لطف خدا و حمایت نهادهای ذی‌ربط، فعالیت‌های توسعه‌ای این مرکز به پایان رسیده و آماده ارائه خدمات گسترده‌تر است. 

کولیوند در پایان از طریق ارتباط آنلاین، از مسئولان حاضر به‌ویژه سفیر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کنیا، خواست تا بخش‌های جدید مرکز سلامت را در این کشور افتتاح کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب