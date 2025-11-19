افتتاح پروژههای جدید مرکز سلامت هلالاحمر ایران در کنیا
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، صبح چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) در مراسم افتتاح پروژههای توسعهای مرکز سلامت هلالاحمر در کشور کنیا، با تأکید بر مأموریت بشردوستانه این جمعیت اظهار کرد: هدف از ایجاد مراکز درمانی خارج از کشور، تسکین آلام بشری، گسترش عدالت سلامت و تقویت دیپلماسی سلامت است.
کولیوند با اشاره به مبانی قرآنی و دینی در حمایت از جان انسانها، گفت: نجات یک انسان، مطابق آیات قرآن، همچون نجات همه بشریت است و خدمات سلامت هلالاحمر بر همین مبنا بدون تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی ارائه میشود.
وی با بیان اینکه مراکز خارج از کشور نماینده و ویترین جمهوری اسلامی ایران هستند، افزود: ارائه خدمات سلامت در مناطق محروم و فاقد امکانات درمانی، موجب تقویت روابط انساندوستانه ملتها و افزایش اعتماد جهانی به جمعیت هلالاحمر شده است.
او با اشاره به اینکه هلالاحمر ایران در مجامع جهانی صلیبسرخ جزو پنج کشور برتر معرفی شده است، افزود: این موفقیت نتیجه فعالیتهای گسترده در سطوح ملی، محلی، منطقهای و بینالمللی در دو حوزه سلامت و امدادونجات است.
کولیوند سپس به نقش مراکز خارج از کشور در ارائه خدمات به مردم محروم اشاره کرد و گفت: اغلب این مراکز در مناطقی فعالیت میکنند که خدمات درمانی کافی وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران در این مناطق، خدمات باکیفیت و ارزشمند ارائه میدهد و این موضوع علاوه بر کمک به مردم، جایگاه ایران را نیز تقویت میکند.
وی همچنین حمایت از هموطنان خارج از کشور را یکی از اهداف مهم دانست و گفت: در کشورهایی مانند امارات، بیش از ۷۰۰ هزار ایرانی مقیم از خدمات هلالاحمر بهرهمند میشوند و در عراق نیز سالانه زائران زیادی تحت پوشش خدمات قرار میگیرند. علاوه بر این، گردشگری سلامت نیز از طریق مراکز درمانی هلالاحمر توسعه یافته است.
کولیوند با اشاره به پیشرفتهای اخیر مرکز سلامت هلالاحمر در کنیا گفت: با تلاش همکاران، این مرکز طی سالهای اخیر توسعه یافته و بخشهای مختلفی همچون جراحی چشم، زنان و زایمان، همودیالیز، توانبخشی و کلینیک طب سنتی تکمیل و راهاندازی شده است.
او افزود: محمولههای دارویی تولید ایران که مجوزهای لازم را از ایران و کنیا دریافت کردهاند نیز به این کشور ارسال شده و ظرفیت جدیدی برای ارائه خدمات درمانی ایجاد کرده است.
او با تأکید بر اینکه هدف هلالاحمر کسب درآمد اقتصادی نیست بلکه خودگردانی مراکز و خدمترسانی باکیفیت است، گفت: امروز با لطف خدا و حمایت نهادهای ذیربط، فعالیتهای توسعهای این مرکز به پایان رسیده و آماده ارائه خدمات گستردهتر است.
کولیوند در پایان از طریق ارتباط آنلاین، از مسئولان حاضر بهویژه سفیر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کنیا، خواست تا بخشهای جدید مرکز سلامت را در این کشور افتتاح کنند.