آلودگی هوای ۷ کلانشهر تا دوشنبه هفته آینده

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: از امروز تا دوشنبه (۲۸ آبان‌ماه تا ۳ آذرماه) در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، یزد، اصفهان و اهواز افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی احتمال افزایش تعداد مراکز آلوده و رشد شاخص آلودگی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها دور از انتظار نیست.

این سازمان در پایان مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌ صنایع آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس، کنترل و پایش مداوم شاخص آلودگی توسط دستگاه‌های مرتبط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان را توصیه کرد.

