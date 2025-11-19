به گزارش ایلنا، سعید حبیبا عصر سه‌شنبه ۲۷ آبان در آیین افتتاحیه نخستین دوره المپیاد ورزش‌های درون‌دانشگاهی دانشگاه صنعتی شیراز گفت: دانشگاه صنعتی شیراز برنامه‌های مختلفی را برگزار کرده تا زمینه ارتباط و گفت‌وگو با دانشجویان فراهم شود و یکی از این برنامه‌ها همین المپیاد درون‌دانشگاهی است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از راهبردهای اصلی سازمان امور دانشجویان توجه به ورزش دانشگاهی است، اظهار کرد: ورزش تأثیر مستقیم و بسیار مهمی بر سلامت جسم و روان دانشجویان دارد و به همین دلیل آن را در سطح دانشگاه‌ها، استان‌ها، مناطق ده‌گانه و سطح ملی دنبال می‌کنیم.

دکتر حبیبا افزود: امروز سیاست ما این است که ورزش دانشگاهی به شکل واقعی و رقابتی رشد کند و مربیان و امکانات لازم در دانشگاه‌ها تقویت شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به سیاست جدید این سازمان گفت: از سال تحصیلی جدید، فقط دانشجویانی که در المپیادهای درون‌دانشگاهی، سپس منطقه‌ای و کشوری مقام کسب کنند به مسابقات جهانی یونیورسیاد اعزام می‌شوند.

وی با انتقاد از سیاست گذشته تصریح کرد: قبلاً گاهی افرادی که اصلاً دانشجو نبودند و در المپیادهای جهانی مقام می‌آوردند، دانشجو می‌شدند و اعزام می‌کردیم؛ این کار هیچ انگیزه‌ای برای دانشجویان ایجاد نمی‌کرد. اما از این پس تنها تیم واقعی دانشگاه اعزام خواهد شد، حتی اگر در برخی مراحل مقام نیاورند.

دکتر حبیبا ادامه داد: این سیاست قطعاً انگیزه دانشجویان را افزایش می‌دهد تا با تمام توان در رقابت‌های ورزشی شرکت کنند. همین حالا تیم سه‌نفره بسکتبال دختران ما که در مسابقات استان تهران در میان ۱۶ تیم مقام اول را کسب کرده بود، در برزیل در حال رقابت است.

رئیس سازمان امور دانشجویان تأکید کرد: دانشجویان ورزشکار این موضوع را جدی بگیرند؛ زیرا اگر بتوانند مقام کسب کنند، در اولویت اعزام به مسابقات ملی و بین‌المللی قرار می‌گیرند.

طرح «هر دانشگاه یک باشگاه» در مسیر اجرا

حبیبا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح‌های جدید سازمان بیان کرد: برای دانشگاه‌هایی که بیش از ۱۰ هزار دانشجو دارند، طرح «هر دانشگاه یک باشگاه» را در دست اجرا داریم. امیدواریم این طرح بتواند در تقویت ورزش دانشگاهی و ایجاد باشگاه‌های واقعی در دانشگاه‌های کشور مؤثر باشد.

به گزارش روابط‌ عمومی سازمان امور دانشجویان، معاون وزیر علوم افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، باشگاه‌های معتبر در دانشگاه‌ها فعالند و ما نیز امیدواریم با حمایت‌های لازم شاهد شکوفایی ورزش دانشگاهی در کشور باشیم.

گفتنی است، یونیورسیاد یک رویداد بین‌المللی چند ورزشی است که از سال ۱۹۵۹ میلادی در دو بخش ورزش‌های تابستانی و زمستانی زیر نظر فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی برگزار می‌شود.

