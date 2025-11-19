رئیس سازمان امور دانشجویان؛
پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی به ۲۰ میلیون داده رسید
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان از رسیدن تعداد دادههای ثبتشده در پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور به بیش از بیست میلیون مورد و صدور بیش از چهار میلیون کد صحت خبر داد و تأکید کرد: دانشگاهها باید برای تکمیل مدارک فاقد کد صحت و تقویت پیوند آموزش عالی با صنعت، همکاری جدیتری داشته باشند.
به گزارش ایلنا، سعید حبیبا در نشست رؤسا و معاونان آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان فارس پیرامون پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی به تکالیف قانونی درباره تکمیل پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور و صدور کد صحت ۲۰ رقمی برخط اشاره کرد و گفت: قانونگذار این مسئولیت را بر دوش سازمان امور دانشجویان گذاشته است و ما باید آن را عملیاتی کنیم. حتی اگر این تکلیف قانونی نبود، آموزش عالی باید به فکر یک پایگاه یکپارچه اسناد تحصیلی میبود.
وی با اشاره به اهمیت مقابله با جعل مدارک افزود: براساس ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم، باید تمام استعلامها بهصورت آنی و برخط ارائه شود. زمانی که مسئولیت سازمان را برعهده گرفتم، حدود هفت میلیون داده در پایگاه وجود داشت؛ اما امروز این عدد به ۲۰ میلیون داده رسیده که پایگاه ما را به یکی از پایگاههای منحصر به فرد کشور تبدیل کرده است.
به گفته حبیبا، تاکنون بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار «کد صحت» برای مدارک تحصیلی صادر شده است و این پایگاه فقط مختص وزارت علوم نیست، بلکه وزارت بهداشت، دانشگاههای نظامی، حوزههای علمیه و دانشگاه آزاد نیز باید دادههای خود را ارسال کنند.
رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: تنها مجموعهای که همکاری آن کامل نشده، دانشگاه آزاد است که در حال مذاکره با آنهاییم تا این نقص برطرف شود.
کشف ۵۵ مدرک جعلی در انتخابات گذشته
وی با ارائه نمونهای از کارکرد پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی گفت: در انتخابات گذشته مجلس، وزارت کشور از ما استعلام گرفت و با وجود اینکه آن زمان فقط هفت میلیون داده داشتیم، ۵۵ مدرک جعلی کشف شد.
دکتر حبیبا ادامه داد: برای انتخابات آتی در اردیبهشت سال آینده نیز با وزارت کشور در حال هماهنگی هستیم تا مانند دوره قبل، همه مدارک کاندیداها را صحتسنجی کنیم.
درخواست از دانشگاهها برای تکمیل بارگذاری مدارک
حبیبا با بیان اینکه یکی دو ماه فرصت داده میشود تا دانشگاهها مدارک باقیمانده را بارگذاری کنند، گفت: تمام استخدامها و پذیرشها اکنون نیازمند دریافت کد صحت از سازمان امور دانشجویان است؛ بنابراین اگر دانشگاهها همکاری نکنند، دانشآموختگانشان در روند اشتغال یا ادامه تحصیل دچار مشکل میشوند.
وی با بیان اینکه برخی دانشگاهها اطلاعات قدیمی دارند و حتی کد ملی بعضی دانشجویان قدیمی ثبت نشده بود، افزود: با همکاری سازمان ثبتاحوال، طی هفتههای اخیر حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کد ملی دریافت کردیم و در صورت نیاز، این روند ادامه مییابد.
معاون وزیر علوم با اشاره به مذاکرات اخیر با سازمان ثبت احوال گفت: برخی دانشگاهها کمبودهایی مانند نداشتن کد ملی دانشجویان قدیمی دارند. ما وارد مذاکره شدهایم تا این نواقص رفع شود. سامانه ثبتاحوال طوری طراحی شده است که تمام ایرانیها باید یک بار ورود داشته باشند تا دستگاهها بتوانند مشخصات فرد را بدون نیاز به مدارک کاغذی دریافت کنند.
وی ادامه داد: دانشگاهها میتوانند از طریق مدیرکل دانشآموختگان، نیازهای خود را اعلام کنند تا هماهنگی لازم برای رفع نواقص دادهها انجام شود.
حبیبا در ادامه خلاصهای از ساختار و اسناد قانونی پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی را تشریح کرد و گفت: این پایگاه در راستای اجرای قوانین دولت الکترونیک و هوشمندسازی و براساس مواد قانونی برنامه هفتم، قانون مدیریت دادهها و مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی ایجاد شده و اکنون شامل دادههای دانشجویان و دانشآموختگان تمام ارکان آموزشی کشور است.
معاون وزیر علوم بیان کرد: طبق آمار ارائه شده تاکنون بیش از ۲۰ میلیون داده در پایگاه ثبت شده، پیشرفت طرح از هفت میلیون به ۲۰ میلیون داده طی دولت چهاردهم به ۱۸۵ درصد رسیده، بیش از چهار میلیون کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی صادر شده و متوسط صدور سالانه کد صحت حدود یک میلیون مورد بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دانشگاهها طبق تکالیف قانونی گفت: تکمیل پایگاه و صدور کد صحت برای تمام مدارک رسمی آموزش عالی باید توسط دانشگاهها انجام شود. همچنین همه ارکان آموزشی کشور باید سرویس اعلامی خود را به پایگاه ارائه دهند.
وی افزود: زمان کوتاه است و همه باید همت کنیم تا این پایگاه کاملتر شود و خدمات آموزش عالی با کیفیت و سرعت بیشتری به دانشجویان و دستگاههای کشور ارائه شود.
تلاش برای اثرگذاری تحول در آموزش دانشگاهها
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، معاون وزیر علوم در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامههای وزارت علوم در حوزه بورس صنعت و مشاغل گفت: این موضوع از سیاستهای اصلی وزیر علوم و از اسناد بالادستی ماست. تجربههای ناموفقی هم در گذشته داشتیم اما اینبار بنا داریم با کمک دانشگاهها و صنعت، شرایط جدیدی را رقم بزنیم که میتواند در تحول آموزش عالی اثرگذار باشد.