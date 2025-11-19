فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذر ۱۴۰۴
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: همه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ آذر ۱۴۰۴ باید در محل و مراکز درج شده در برگ معرفینامه مشمولان حضور یابند.
به گزارش ایلنا از سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ آذر ۱۴۰۴ دریافت کردهاند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفینامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.
مشمولان اعزامی باید برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.
مشمولان باید در روز اعزام به خدمت، مدارک درج شده در برگ معرفینامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه کارت تلفن همگانی که از طریق شرکت مخابرات استانها تهیه شده را همراه داشته باشند و از آوردن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.
در این اطلاعیه آمده است، عدم حضور به موقع در زمان و محلهای تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است، مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir یا کانال سازمان در پیامرسانهای داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.