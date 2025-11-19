به گزارش ایلنا، حمیدرضا خان‌محمدی؛رئیس سازمان نوسازی مدارس در آیین افتتاح هنرستان خیرساز «مرحوم حجت‌الله نصیری» فریدون‌کنار با تجلیل از نیت و اقدام ارزشمند مرحوم نصیری، گفت: ساخت مدرسه، به‌ ویژه هنرستان مهارت‌محور، از ماندگارترین کارهای خیر است و آثار آن تا نسل‌های آینده در جامعه باقی می‌ماند.

وی تأکید کرد: هر دانش‌آموزی که در این هنرستان به مهارت و خدمت برسد، ادامه‌دهنده خیرات مرحوم نصیری خواهد بود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس از خانواده مرحوم نصیری برای ادامه مسیر خیر پدر تقدیر کرد و خواستار حضور فعال آنان در هیئت‌امنای مدرسه شد.

خان محمدی همچنین هنرستان نصیری را ظرفیتی مهم برای تربیت نیروهای فنی و خلاق منطقه دانست.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، خان‌محمدی ابراز امیدواری کرد که این مرکز آموزشی به الگویی برای مدارس خیرساز کشور تبدیل شود.

گفتنی است؛ این هنرستان در زمینی با ۳۵۰۰ متر مربع محوطه‌سازی احداث شده و شامل ساختمان اصلی سه‌طبقه با زیربنای ۲۱۰۰ متر مربع، ۲۱ کلاس آموزشی، ۹۵ متر مربع فضای سرایداری و ۷۵ متر مربع سرویس‌های بهداشتی است. عملیات ساخت این پروژه آموزشی با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان به ثمر رسیده است.

