با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس صورت گرفت؛
افتتاح هنرستان خیرساز «مرحوم حجتالله نصیری» فریدونکنار
هنرستان خیرساز «مرحوم حجتالله نصیری» فریدونکنار با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا خانمحمدی؛رئیس سازمان نوسازی مدارس در آیین افتتاح هنرستان خیرساز «مرحوم حجتالله نصیری» فریدونکنار با تجلیل از نیت و اقدام ارزشمند مرحوم نصیری، گفت: ساخت مدرسه، به ویژه هنرستان مهارتمحور، از ماندگارترین کارهای خیر است و آثار آن تا نسلهای آینده در جامعه باقی میماند.
وی تأکید کرد: هر دانشآموزی که در این هنرستان به مهارت و خدمت برسد، ادامهدهنده خیرات مرحوم نصیری خواهد بود.
رئیس سازمان نوسازی مدارس از خانواده مرحوم نصیری برای ادامه مسیر خیر پدر تقدیر کرد و خواستار حضور فعال آنان در هیئتامنای مدرسه شد.
خان محمدی همچنین هنرستان نصیری را ظرفیتی مهم برای تربیت نیروهای فنی و خلاق منطقه دانست.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، خانمحمدی ابراز امیدواری کرد که این مرکز آموزشی به الگویی برای مدارس خیرساز کشور تبدیل شود.
گفتنی است؛ این هنرستان در زمینی با ۳۵۰۰ متر مربع محوطهسازی احداث شده و شامل ساختمان اصلی سهطبقه با زیربنای ۲۱۰۰ متر مربع، ۲۱ کلاس آموزشی، ۹۵ متر مربع فضای سرایداری و ۷۵ متر مربع سرویسهای بهداشتی است. عملیات ساخت این پروژه آموزشی با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان به ثمر رسیده است.