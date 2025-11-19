خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس صورت گرفت؛

افتتاح هنرستان خیرساز «مرحوم حجت‌الله نصیری» فریدون‌کنار

افتتاح هنرستان خیرساز «مرحوم حجت‌الله نصیری» فریدون‌کنار
کد خبر : 1716305
لینک کوتاه کپی شد.

هنرستان خیرساز «مرحوم حجت‌الله نصیری» فریدون‌کنار با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس افتتاح شد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا خان‌محمدی؛رئیس سازمان نوسازی مدارس در آیین افتتاح هنرستان خیرساز «مرحوم حجت‌الله نصیری» فریدون‌کنار با تجلیل از نیت و اقدام ارزشمند مرحوم نصیری، گفت: ساخت مدرسه، به‌ ویژه هنرستان مهارت‌محور، از ماندگارترین کارهای خیر است و آثار آن تا نسل‌های آینده در جامعه باقی می‌ماند. 

وی تأکید کرد: هر دانش‌آموزی که در این هنرستان به مهارت و خدمت برسد، ادامه‌دهنده خیرات مرحوم نصیری خواهد بود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس از خانواده مرحوم نصیری برای ادامه مسیر خیر پدر تقدیر کرد و خواستار حضور فعال آنان در هیئت‌امنای مدرسه شد.

 خان محمدی همچنین هنرستان نصیری را ظرفیتی مهم برای تربیت نیروهای فنی و خلاق منطقه دانست.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، خان‌محمدی ابراز امیدواری کرد که این مرکز آموزشی به الگویی برای مدارس خیرساز کشور تبدیل شود.

گفتنی است؛ این هنرستان در زمینی با ۳۵۰۰ متر مربع محوطه‌سازی احداث شده و شامل ساختمان اصلی سه‌طبقه با زیربنای ۲۱۰۰ متر مربع، ۲۱ کلاس آموزشی، ۹۵ متر مربع فضای سرایداری و ۷۵ متر مربع سرویس‌های بهداشتی است. عملیات ساخت این پروژه آموزشی با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان به ثمر رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب