بانک اطلاعاتی مدارس استثنایی در حال تکمیل است

به گزارش ایلنا، سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در نشست با جامعه خیرین مدرسه‌ساز با بیان اینکه تحقق آموزش‌وپرورش فراگیر از سیاست‌های اصلی این سازمان است، اظهار کرد: سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی باید در مسیر فراگیرسازی به عنوان یک سازمان تخصصی حضور داشته باشد و هم‌چنین ساختار ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها هم باید تقویت شود تا نقش پشتیبانی را برای دانش‌آموزان استثنایی در مدارس عادی داشته باشد.

وی ادامه داد: برای تحقق کامل فراگیرسازی در جامعه باید زیرساخت‌هایی مانند مناسب‌سازی محتوای آموزشی، فضای آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی را داشته باشیم و این فرآیند نیاز به زمان دارد، پس در این مدت توسعه و تجهیز مدارس استثنایی هم باید داشته باشیم.

قاسمی «حکمرانی مطلوب» را مبتنی بر داده‌محوری و مشارکت‌محوری دانست و بیان کرد: بانک اطلاعاتی مدارس و جمعیت دانش‌آموزی در حال تکمیل است تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های دقیق و واقعی انجام شود و این اطلاعات به جامعه خیرین مدرسه‌ساز هم ارائه می‌شود تا بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته، مدارس ساخته شوند.

معاون وزیر با اشاره به تشکیل کارگروه خیرین مدرسه‌ساز ویژه مدارس استثنایی، گفت: اولین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز ویژه آموزش‌وپرورش استثنایی با هدف تقویت مشارکت اجتماعی و توسعه فضاهای ورزشی، هنری و مهارتی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست، حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به نگاه مشارکت‌محور سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، گفت: جامعه خیرین مدرسه‌ساز با تمام ظرفیت در کنار سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی خواهد بود و آماده مشارکت در توسعه و تجهیز مدارس و فضاهای مورد نیاز این دانش‌آموزان است.

وی افزود: تشکیل کارگروه خیرین مدرسه‌ساز ویژه مدارس استثنایی می‌تواند زمینه هم‌افزایی و برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه فضاهای آموزشی، ورزشی، هنری و حرفه‌آموزی را فراهم کند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز همچنین اعلام کرد که این مجموعه آماده است با مشارکت سازمان، نخستین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز ویژه آموزش‌وپرورش استثنایی را برگزار کند تا ظرفیت‌ها و نیازهای این بخش معرفی و مشارکت‌های مردمی بیش از پیش جذب شود.

گفتنی است در این جلسه مصوب شد صد زمین چمن مصنوعی ویژه دانش‌آموزان استثنایی با مشارکت جامعه خیرین مدرسه‌ساز احداث شود.