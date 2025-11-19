خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پذیرش ۲۳ واحد فناور و تدوین طرح جامع ناحیه نوآوری در دانشگاه امیرکبیر

پذیرش ۲۳ واحد فناور و تدوین طرح جامع ناحیه نوآوری در دانشگاه امیرکبیر
کد خبر : 1716299
لینک کوتاه کپی شد.

شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تصویب ارتقای پارک از درجه ۳ به ۲، ایجاد چند مرکز نوآوری جدید، بخشودگی ۱۵ روز اجاره واحدهای فناور ، پذیرش ۲۳ واحد فناور جدید، تدوین طرح جامع ناحیه نوآوری امیرکبیر و آغاز مراحل بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۵ موافقت کرد.

به گزارش  ایلنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور عباس سروش رئیس دانشگاه، مالک نادری رئیس پارک، مسعود صبائی معاون پژوهشی، عبدالرضا اوحدی مدیر کل حوزه ریاست، سید فرهنگ فصیحی، سیدمسعود قریشی، علی علی‌زاده و محمدرضا جواهر برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی برنامه‌های توسعه‌ای پارک و تصمیم‌گیری درباره دستور کارهای پارک برگزار شد، موضوعاتی شامل گزارش فعالیت‌های پارک، روند پذیرش واحدهای فناور، ایجاد مراکز نوآوری جدید، ارتقای درجه پارک، طراحی برنامه بودجه سال آینده و تعیین تکلیف اراضی پردیس وحیدیه (فرحبخش) بررسی شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، پذیرش ۲۳ واحد فناور جدید مورد موافقت قرار گرفت. همچنین با ایجاد مرکز نوآوری دانشکده مهندسی صنایع‌ و مرکز نوآوری مشترک با دانشگاه شاهد موافقت شد.

اعضا همچنین با نامگذاری مجموعه زمین اهدایی فرحبخش در روستای یبارک به‌عنوان پردیس «وحیدیه» (مجتمع فرحبخش) موافقت کردند. درخصوص چهار درخواست ارایه‌ شده برای واگذاری زمین نیز مقرر شد دو قطعه زمین پس از تصویب طرح جامع پردیس و براساس رویه واگذاری اراضی پارک نهایی شود.

همچنین مقرر شد در صورت تأمین اعتبار از سوی معاونت علمی ریاست‌جمهوری و اعلام نیاز دانشکده، مرکز نوآوری دانشکده مهندسی کامپیوتر در مجاورت این دانشکده ایجاد شود.

در بخش دیگری از مصوبات، به‌دلیل شرایط ناشی از جنگ ۱۲روزه رژیم اشغالگر علیه غزه و تأثیر آن بر فعالیت شرکت‌های فناور، ۱۵ روز اجاره واحدهای فناور و دانش‌بنیان مستقر بخشوده شد.

شورا همچنین با لوگوی پارک به‌صورت آرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر با زیرنویس «پارک علم و فناوری» موافقت کرد. علاوه بر این، ایجاد و راه‌اندازی فب‌لب تخصصی مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک با همکاری پارک و دانشکده در نیم‌طبقه اول (ورودی مستقل از خیابان رشت) و طبقه منفی سه مورد تصویب قرار گرفت.

علاوه بر آن در این جلسه مقرر شد برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ پارک علم و فناوری توسط رئیس پارک تدوین و با هماهنگی معاونت توسعه و مدیریت منابع، به‌صورت تفکیک‌شده در لایحه بودجه دانشگاه لحاظ شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب