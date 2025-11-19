پذیرش ۲۳ واحد فناور و تدوین طرح جامع ناحیه نوآوری در دانشگاه امیرکبیر
شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تصویب ارتقای پارک از درجه ۳ به ۲، ایجاد چند مرکز نوآوری جدید، بخشودگی ۱۵ روز اجاره واحدهای فناور ، پذیرش ۲۳ واحد فناور جدید، تدوین طرح جامع ناحیه نوآوری امیرکبیر و آغاز مراحل بودجهریزی سال ۱۴۰۵ موافقت کرد.
به گزارش ایلنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور عباس سروش رئیس دانشگاه، مالک نادری رئیس پارک، مسعود صبائی معاون پژوهشی، عبدالرضا اوحدی مدیر کل حوزه ریاست، سید فرهنگ فصیحی، سیدمسعود قریشی، علی علیزاده و محمدرضا جواهر برگزار شد.
در این جلسه که با هدف بررسی برنامههای توسعهای پارک و تصمیمگیری درباره دستور کارهای پارک برگزار شد، موضوعاتی شامل گزارش فعالیتهای پارک، روند پذیرش واحدهای فناور، ایجاد مراکز نوآوری جدید، ارتقای درجه پارک، طراحی برنامه بودجه سال آینده و تعیین تکلیف اراضی پردیس وحیدیه (فرحبخش) بررسی شد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، پذیرش ۲۳ واحد فناور جدید مورد موافقت قرار گرفت. همچنین با ایجاد مرکز نوآوری دانشکده مهندسی صنایع و مرکز نوآوری مشترک با دانشگاه شاهد موافقت شد.
اعضا همچنین با نامگذاری مجموعه زمین اهدایی فرحبخش در روستای یبارک بهعنوان پردیس «وحیدیه» (مجتمع فرحبخش) موافقت کردند. درخصوص چهار درخواست ارایه شده برای واگذاری زمین نیز مقرر شد دو قطعه زمین پس از تصویب طرح جامع پردیس و براساس رویه واگذاری اراضی پارک نهایی شود.
همچنین مقرر شد در صورت تأمین اعتبار از سوی معاونت علمی ریاستجمهوری و اعلام نیاز دانشکده، مرکز نوآوری دانشکده مهندسی کامپیوتر در مجاورت این دانشکده ایجاد شود.
در بخش دیگری از مصوبات، بهدلیل شرایط ناشی از جنگ ۱۲روزه رژیم اشغالگر علیه غزه و تأثیر آن بر فعالیت شرکتهای فناور، ۱۵ روز اجاره واحدهای فناور و دانشبنیان مستقر بخشوده شد.
شورا همچنین با لوگوی پارک بهصورت آرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر با زیرنویس «پارک علم و فناوری» موافقت کرد. علاوه بر این، ایجاد و راهاندازی فبلب تخصصی مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک با همکاری پارک و دانشکده در نیمطبقه اول (ورودی مستقل از خیابان رشت) و طبقه منفی سه مورد تصویب قرار گرفت.
علاوه بر آن در این جلسه مقرر شد برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ پارک علم و فناوری توسط رئیس پارک تدوین و با هماهنگی معاونت توسعه و مدیریت منابع، بهصورت تفکیکشده در لایحه بودجه دانشگاه لحاظ شود.