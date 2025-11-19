افزایش ۶ میلیونی سفر با مترو در نخستین ماه پاییز

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، هادی زند افزود: در مهرماه سال جاری در مجموع ۵۶ هزار و ۸۶۰ حرکت قطار در خطوط هفت‌گانه متروی پایتخت برای خدمات‌رسانی به مسافران انجام شد که در این میان خط ۴ با ۹ هزار و ۹۲۱ حرکت (معادل ۱۷ درصد کل حرکت‌ها) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، تعداد مسافران متروی تهران به ۳۵ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۵۳۰ نفر رسید و در مجموع ۵۹ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۵۶۷ سفر ثبت شد. بر اساس آمار، ۲۸ مهرماه شلوغ‌ترین روز مترو و ساعات ۷ تا ۸ صبح و ۱۷ تا ۱۸ عصر پرترددترین زمان‌های استفاده از مترو بوده‌اند.

زند در ادامه به معرفی پرترددترین ایستگاه‌های هر خط پرداخت و گفت: ایستگاه پانزده خرداد در خط ۱ با ۹۰۵ هزار و ۷۴۱ مسافر، ایستگاه فرهنگسرا در خط ۲ با ۶۳۹ هزار و ۷۳۲ مسافر، ایستگاه گلشهر در خط ۵ با ۶۳۷ هزار و ۹۰۷ مسافر، ایستگاه بیمه در خط ۴ با ۶۰۱ هزار و ۵۳۵ مسافر، ایستگاه آزادگان در خط ۳ با ۵۹۷ هزار و ۵۷۳ مسافر، ایستگاه میدان صنعت در خط ۷ با ۲۶۸ هزار و ۹۳۵ مسافر و ایستگاه اشرفی اصفهانی در خط ۶ با ۲۵۴ هزار و ۷۴۱ مسافر پرترددترین ایستگاه‌ها بوده‌اند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تأکید کرد: اطلاع شهروندان از ساعات پرتردد و برنامه‌ریزی مناسب سفرهای درون‌شهری می‌تواند به توزیع بهتر ترافیک مسافری و بهبود کیفیت خدمات کمک کند.

وی افزود: شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه همواره تلاش داشته است با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، خدماتی ایمن، منظم و در شأن شهروندان ارائه کند و امید است این مسیر با همراهی مردم هرچه موفق‌تر ادامه یابد.

