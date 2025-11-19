کاهش یک متر از تراز آب دریای خزر تنها در ۵ سال!

به گزارش ایلنا، احمدرضا لاهیجان‌زاده در پنل تخصصی زیست‌محیطی اجلاسیه استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر، با بیان اینکه حضور نمایندگان پنج کشور نشان‌دهنده اهمیت مشترک این دریا در امنیت، اقتصاد و فرهنگ منطقه بوده، اظهار کرد: دریای خزر بزرگ‌ترین دریاچه جهان و میراث مشترک پنج کشور ساحلی به شمار می‌رود و منبع حیات میلیون‌ها نفر و یکی از غنی‌ترین اکوسیستم‌های آبی با بیش از ۲۸۰۰ گونه گیاهی و جانوری است.

وی با هشدار نسبت به کاهش مستمر سطح آب خزر طی دهه گذشته، افزود: تنها در پنج سال گذشته، حدود یک متر از تراز آب خزر کاهش یافته است که تبعات آن شامل خشک‌شدن تالاب‌ها، نابودی زیستگاه‌ها، کاهش ذخایر آبزی، ایجاد گرد و غبار ساحلی، محدود شدن فعالیت بنادر و آسیب به گردشگری است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست همچنین اضافه کرد: این تغییرات ناشی از عوامل اقلیمی و کاهش ورودی رودخانه‌هاست و ادامه این روند در آینده می‌تواند پیامدهای بازگشت‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

لاهیجان‌زاده با اشاره به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری، صید بی‌رویه، تخریب زیستگاه‌های رودخانه‌ای و گسترش گونه‌های مهاجم، بیان کرد: در برابر چنین چالش‌های گسترده‌ای، تنها راه حل، همکاری واقعی و برنامه‌ریزی مشترک میان کشورهای ساحلی است.

وی با اعلام بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بحران زیست‌محیطی خزر، اجرای چند محور کلیدی را ضروری دانست و افزود: ایجاد کارگروه علمی مشترک برای پایش آب دریا و پیش‌بینی‌های ۲۵ ساله، اجرای برنامه اقدام منطقه‌ای نجات خزر، مدیریت یکپارچه و عادلانه منابع آب ورودی به دریا، حفاظت از ذخایر آبزی، اجرای پروتکل مسکو برای کنترل آلودگی‌ها و تشکیل صندوق مشترک کشورهای ساحلی برای مدیریت مالی پروژه‌های زیست‌محیطی شامل موارد پیشنهادی ایران است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و تنوع‌بخشی درآمدهای جوامع ساحلی تأکید کرد و گفت: دریای خزر بخشی از هویت فرهنگی و طبیعی منطقه است و تصمیمات امروز ما مسیر آینده نسل‌ها را رقم می‌زند.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، لاهیحان‌زاده همچنین اضافه کرد: این اجلاسیه آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های سازنده میان کشورهای حاشیه دریای خزر برای حفظ منابع زیست‌محیطی و توسعه پایدار منطقه باشد و تاریخ در برابر تقصیر یا تدبیر ما قضاوت خواهد کرد.