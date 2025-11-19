خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حدادعادل:

آموزش بدون پژوهش مانند درختی بدون میوه است

آموزش بدون پژوهش مانند درختی بدون میوه است
کد خبر : 1716253
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر اهمیت و توجه هم‌زمان به آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها تاکید کرد.

به گزارش  ایلنا از جهاددانشگاهی، غلامعلی حدادعادل در آیین اختتامیه سی و دومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی که عصر امروز، ۲۷ آبان‌ماه، با حضور علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، در تالار شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اظهار داشت: از جهاددانشگاهی به‌خاطر اهتمام نسبت به پایان‌نامه‌های برگزیده و سنت کتاب‌های برگزیده تشکر می‌کنم؛ این سنت نیکوی جهاد در حوزه نشر و پژوهش ارزشمند است.

وی با قدردانی از دانشجویان و تخصیص جایزه‌ای به نام استاد فقید سیدجعفر شهیدی، افزود: این اقدام یاد و نام آن استاد بزرگ را زنده نگه می‌دارد.

حدادعادل با اشاره به خاطرات خود از تولد جهاددانشگاهی و تجربه انقلاب فرهنگی بیان کرد: همواره تصور من از این نهاد، حرکتی با اخلاص، ایمان انقلابی و سخت‌کوشی در جهت ارتقای پژوهش‌های دانشگاهی و هدایت صحیح‌تر این پژوهش‌ها بوده است و امیدوارم این مسیر حفظ و تکامل یابد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نکاتی در حوزه آموزش و پژوهش خطاب به دانشجویان مطرح کرد و گفت: ورود من به دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۲ بوده و همچنان در دانشگاه تهران معلم هستم. نگاه من به آموزش بدون پژوهش مانند درختی بدون میوه است؛ آموزش قوی پایه پژوهش است و پژوهش بدون آموزش نیز مانند درخت بی‌ریشه خواهد بود. بنابراین، به همان اندازه که به پژوهش اهمیت داده می‌شود، آموزش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در همه جای دنیا بسیاری از پژوهش‌های دانشجویی، به ویژه در دوره دکتری، به کتاب‌های جدید تبدیل می‌شوند و این نشان‌دهنده ارزش سرمایه‌گذاری بر پژوهش دانشجویی در همه مقاطع تحصیلی است.

حدادعادل با اشاره به تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: ضروری است روش‌های پژوهشی از دوره دبستان و دبیرستان آموزش داده شود تا دانش‌آموزان و دانشجویان از همان دوران اولیه با منابع علمی آشنا شوند و مهارت‌های پژوهشی خود را تقویت کنند.

وی همچنین به مسئله تبلیغ پایان‌نامه‌های آماده در خیابان‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدام شرم‌آور و مخالف شأن دانشگاه‌ها و نظام آموزشی انقلاب اسلامی است و دانشگاه‌ها و نهادهای علمی باید نسبت به آن حساس باشند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه به استاد فتح‌الله مجتبایی اشاره و او را این‌گونه معرفی کرد: بیش از ۵۰ سال است که خدمت ایشان ارادت دارم و خودم را شاگردشان می‌دانم. استاد مجتبایی از استان مرکزی و از خانواده‌ای دینی، قرآنی و اسلامی با پیشینه عرفانی هستند. ایشان در دانشگاه تهران در رشته‌های زبان انگلیسی و ادبیات فارسی تحصیل کردند و سپس در دانشگاه هاروارد به دریافت مدرک دکتری نائل شدند.

وی افزود: استاد مجتبایی استاد مطالعات ادیان بوده و عمری را به علم، کار فرهنگی و خدمت اختصاص داده‌اند. ایشان مترجم، نویسنده و صاحب آثار متعدد در حوزه زبان و ادبیات فارسی، حافظ‌شناسی، عرفان و مطالعات ادیان هستند و در حوزه شناخت فرهنگ و تمدن شبه قاره هند و تأثیر فرهنگ اسلامی در هند فعالیت کرده‌اند.

حدادعادل ادامه داد: ایشان سال‌ها استاد دانشکده الهیات و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بوده و مورد احترام ویژه استادان فلسفه و علوم انسانی قرار داشته‌اند. همچنین مؤسس خانه فرهنگ ایران در پاکستان و رایزنی فرهنگی ایران در هند بوده و کتابخانه‌ها و مراکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی در این کشورها به همت ایشان تأسیس شده‌اند.

وی با اشاره به تسلط استاد مجتبایی به زبان‌های مختلف گفت: استاد علاوه بر تسلط به زبان‌های فارسی و انگلیسی، به زبان‌های سانسکریت، هندی، اردو و ترکی نیز مسلط هستند و با زبان‌های ایران پیش از اسلام از جمله پهلوی آشنا هستند. آثار برجسته‌ای در حوزه ادبیات فارسی از جمله تفسیر حافظ، تفسیر مولانا و بررسی‌های عمیق در حوزه نحو و زبان ارائه کرده‌اند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پایان تاکید کرد: دانشجویان و جوانان باید از سطحی‌نگری و شتاب‌زدگی دوری کنند و در هر فعالیت علمی نهایت اهتمام و دقت را به کار گیرند. تلاش برای تسلط به چند زبان و مطالعه عمیق علمی می‌تواند دانش را برای ایران و جهان ارزشمند سازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب