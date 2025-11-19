حدادعادل:
آموزش بدون پژوهش مانند درختی بدون میوه است
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر اهمیت و توجه همزمان به آموزش و پژوهش در دانشگاهها تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از جهاددانشگاهی، غلامعلی حدادعادل در آیین اختتامیه سی و دومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی که عصر امروز، ۲۷ آبانماه، با حضور علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، در تالار شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اظهار داشت: از جهاددانشگاهی بهخاطر اهتمام نسبت به پایاننامههای برگزیده و سنت کتابهای برگزیده تشکر میکنم؛ این سنت نیکوی جهاد در حوزه نشر و پژوهش ارزشمند است.
وی با قدردانی از دانشجویان و تخصیص جایزهای به نام استاد فقید سیدجعفر شهیدی، افزود: این اقدام یاد و نام آن استاد بزرگ را زنده نگه میدارد.
حدادعادل با اشاره به خاطرات خود از تولد جهاددانشگاهی و تجربه انقلاب فرهنگی بیان کرد: همواره تصور من از این نهاد، حرکتی با اخلاص، ایمان انقلابی و سختکوشی در جهت ارتقای پژوهشهای دانشگاهی و هدایت صحیحتر این پژوهشها بوده است و امیدوارم این مسیر حفظ و تکامل یابد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نکاتی در حوزه آموزش و پژوهش خطاب به دانشجویان مطرح کرد و گفت: ورود من به دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۲ بوده و همچنان در دانشگاه تهران معلم هستم. نگاه من به آموزش بدون پژوهش مانند درختی بدون میوه است؛ آموزش قوی پایه پژوهش است و پژوهش بدون آموزش نیز مانند درخت بیریشه خواهد بود. بنابراین، به همان اندازه که به پژوهش اهمیت داده میشود، آموزش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در همه جای دنیا بسیاری از پژوهشهای دانشجویی، به ویژه در دوره دکتری، به کتابهای جدید تبدیل میشوند و این نشاندهنده ارزش سرمایهگذاری بر پژوهش دانشجویی در همه مقاطع تحصیلی است.
حدادعادل با اشاره به تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: ضروری است روشهای پژوهشی از دوره دبستان و دبیرستان آموزش داده شود تا دانشآموزان و دانشجویان از همان دوران اولیه با منابع علمی آشنا شوند و مهارتهای پژوهشی خود را تقویت کنند.
وی همچنین به مسئله تبلیغ پایاننامههای آماده در خیابانها اشاره کرد و گفت: این اقدام شرمآور و مخالف شأن دانشگاهها و نظام آموزشی انقلاب اسلامی است و دانشگاهها و نهادهای علمی باید نسبت به آن حساس باشند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه به استاد فتحالله مجتبایی اشاره و او را اینگونه معرفی کرد: بیش از ۵۰ سال است که خدمت ایشان ارادت دارم و خودم را شاگردشان میدانم. استاد مجتبایی از استان مرکزی و از خانوادهای دینی، قرآنی و اسلامی با پیشینه عرفانی هستند. ایشان در دانشگاه تهران در رشتههای زبان انگلیسی و ادبیات فارسی تحصیل کردند و سپس در دانشگاه هاروارد به دریافت مدرک دکتری نائل شدند.
وی افزود: استاد مجتبایی استاد مطالعات ادیان بوده و عمری را به علم، کار فرهنگی و خدمت اختصاص دادهاند. ایشان مترجم، نویسنده و صاحب آثار متعدد در حوزه زبان و ادبیات فارسی، حافظشناسی، عرفان و مطالعات ادیان هستند و در حوزه شناخت فرهنگ و تمدن شبه قاره هند و تأثیر فرهنگ اسلامی در هند فعالیت کردهاند.
حدادعادل ادامه داد: ایشان سالها استاد دانشکده الهیات و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بوده و مورد احترام ویژه استادان فلسفه و علوم انسانی قرار داشتهاند. همچنین مؤسس خانه فرهنگ ایران در پاکستان و رایزنی فرهنگی ایران در هند بوده و کتابخانهها و مراکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی در این کشورها به همت ایشان تأسیس شدهاند.
وی با اشاره به تسلط استاد مجتبایی به زبانهای مختلف گفت: استاد علاوه بر تسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی، به زبانهای سانسکریت، هندی، اردو و ترکی نیز مسلط هستند و با زبانهای ایران پیش از اسلام از جمله پهلوی آشنا هستند. آثار برجستهای در حوزه ادبیات فارسی از جمله تفسیر حافظ، تفسیر مولانا و بررسیهای عمیق در حوزه نحو و زبان ارائه کردهاند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پایان تاکید کرد: دانشجویان و جوانان باید از سطحینگری و شتابزدگی دوری کنند و در هر فعالیت علمی نهایت اهتمام و دقت را به کار گیرند. تلاش برای تسلط به چند زبان و مطالعه عمیق علمی میتواند دانش را برای ایران و جهان ارزشمند سازد.