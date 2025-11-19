ابراز پشیمانی برنامه «رک» از گفتوگوی جنجالی: سردار، قصدمان این نبود
برنامه «رک» در صفحه اینستاگرام خود خطاب به سردار رادان نوشت: «سردار، قصدمان این نبود.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه «رک» با اجرای مجید واشقانی که اخیرا به خاطر مصاحبه جنجالی با «هانی کرده»، شخصی که خودش را لات معرفی میکند، خبرساز شده، در صفحهی اینستاگرام خود خطاب به سردار رادان نوشت: «سردار، قصدمان این نبود.»
این مصاحبه اگرچه به سرعت از یوتیوب حذف میشود، اما در حالی منتشر شده بود که سردار رادان، فرمانده انتظامی کشور پیشتر اعلام کرده بود: «مصاحبه با اراذل سطح یک در فضای مجازی، زحمات پلیس را زیرسؤال میبرد. پلیس کف خیابان به دنبال چنین افرادی است؛ اما رسانهها آنها را «ستاره» میکنند.»