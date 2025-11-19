به گفته وی، این طرح‌ها به‌صورت ماهیانه اجرا می‌شود که در اکثر استان‌ها شاهد رضایتمندی مردم در این حوزه هستیم.

سردار کاکاوند اظهار کرد: آمار دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در سطح کشور نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و در میزان کشفیات نیز نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.

این مقام ارشد انتظامی همچنین با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه پیشگیری، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات برجسته پلیس در حوزه پیشگیری از اعتیاد، جمع‌آوری معتادان از سطح جامعه است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: این طرح به‌ عنوان اقدامی پیشگیرانه پلیسی در حال انجام است، ضمن اینکه همکاران ما همواره در سطح مدارس و دانشگاه‌ها حضور یافته و اقدام به آگاه‌سازی دانش‌آموزان و دانشجویان در این خصوص می‌کنند.