هوای تهران در آستانه آلودگی

به گزارش ایلنا، در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۰ در وضعیت قابل قبول و در مرز آلودگی قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۱۰۰ و در شرایط قابل قبول قرار داشت.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۲ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.