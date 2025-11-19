خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

واکنش به خبر ساخت‌وساز نزدیکان یک فرد پرنفوذ در جنگل‌های هیرکانی: فقط ۵ درخت برای تعریض غیرمجاز یک راه قدیمی ریشه‌کن شده است

واکنش به خبر ساخت‌وساز نزدیکان یک فرد پرنفوذ در جنگل‌های هیرکانی: فقط ۵ درخت برای تعریض غیرمجاز یک راه قدیمی ریشه‌کن شده است
کد خبر : 1715956
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران با تأیید وقوع تخلف در جنگل توسکاجاری بورسله بابل، از تشکیل پرونده قضایی خبر داد و ادعای تخریب گسترده جنگل را رد کرد و گفت: فقط ۵ یا ۶ درخت به دلیل تعریض غیرمجاز یک راه قدیمی ریشه‌کن شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره تصرف و ساخت‌وساز غیرقانونی در جنگل‌های هیرکانی واقع در جنگل «توسکاجاری بورسله» شهرستان بابل «علی باقری جامخانه» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به تشریح جزئیات و اقدامات انجام‌شده در این راستا پرداخت.

باقری با تأیید وقوع یک مورد تخلف اظهار داشت: پرونده قضایی این موضوع تشکیل و در دستگاه قضایی روند پیگیری را طی می‌کند. مسیر ایجادشده پیش‌تر به صورت یک راه قدیمی برای تردد چند دامدار وجود داشته که متخلفان اقدام به تعریض غیرمجاز آن کرده‌اند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای زیست‌محیطی این تخلف، افزود: تنها پنج یا شش اصله درخت ریشه‌کن شده و خوشبختانه آسیب جدی به اکوسیستم منطقه وارد نیامده است. این مسیر برای عبور ادوات کشاورزی دامداران محلی تعریض شده که البته این اقدام از نظر ما توجیه قانونی ندارد و با آن برخورد شده است.

باقری در واکنش به اخبار منتشرشده درباره این منطقه اظهار داشت: این افراد، بی‌آنکه بیمار را دیده باشند، برایش نسخه می‌پیچند.برخی می‌کوشند زحمات همکاران ما را به حاشیه ببرند و دست به اقداماتی می‌زنند که نه شرعی است و نه عرفی.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران در ادامه با اشاره به اقدامات گسترده این اداره کل برای حفاظت از منابع ملی، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری، حدود ۲۰۰۰ هکتار از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، آزادسازی شده است. همچنین با چندین باند سازمان‌یافته قاچاق چوب برخورد و پرونده‌های آنها به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

باقری در پایان با تأکید بر موضع قاطع این نهاد در قبال هرگونه تعدی به منابع طبیعی، گفت: ما امانتدار این میراث ملی هستیم و مطابق قانون با هر متخلفی، بدون هیچ اغماض یا ملاحظاتی، برخورد خواهیم کرد. آنچه در رسانه‌ها منعکس شده، گاهی بدون بررسی میدانی و دقت کافی است، در حالی که گزارش رسمی ما مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است.

