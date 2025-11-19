خبرگزاری کار ایران
مقام مسئول در وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایلنا:

در حال ورود به پیک آنفلونزا هستیم/ فقط ۲ درصد عفونت‌های تنفسی، کروناست

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: فقط ۲ درصد عفونت‌های تنفسی، کرونا است.

«قباد مرادی» رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان  اینکه درصد مثبت آنفلوآنزا در نمونه‌های سرپایی روند افزایشی معنی داری دارد و از آستانه هشدار گذشته است، گفت: ویروس H۳N۲ نوع معمول آنفلونزای A که در دنیا شایع است در کشور ما نیز شیوع پیدا کرده است. علائم این نوع آنفلونزا شامل کوفتگی بدن، آبریزش بینی و تب به ویژه در کودکان است. اگر واکسن آنفولانزا به موقع زده شود، ۴۰ تا ۶۰ درصد در پیشگیری از ابتلا به آنفلونزا تاثیرگذار است.

وی افزود: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به پیک آنفلونزا هستیم به مردم به‌ خصوص افراد پرخطر و سالمندان توصیه می‌شود که نکات بهداشتی را رعایت کنند. از ماسک استفاده کنند و مرتب دست و صورت خود را بشویند. اگر کسی مبتلا شد، تا وقتی بهبود پیدا نکرد به محل کار نرود. اگر کسی مبتلا شد از دستمال کاغذی استفاده کند، در محل مناسبی آن را بندازد و آب دهان خود را در اماکن عمومی نیندازد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره شیوع کرونای تیغی در کشور نیز گفت: اکنون ما در ارتباط با ویروس کرونا در کمترین میزان ممکن قرار داریم و فقط ۲ درصد عفونت‌های تنفسی، کرونا است.  این نوع کرونا که به کرونای تیغی شناخته شده است دارای علائم حاد و خطرناکی نیست و فقط با گلودرد شدید همراه است.

