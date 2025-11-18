خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد:

صدور بیش از ۲۵۵ هزار گواهی انحصار وراثت طی ۳ ماه در کشور

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: از ابتدای طرح تا آبان ماه ۱۴۰۴ صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور تاکنون، ۲۵۵ هزار انحصار وراثت برای وراث و ذینفعان در کشور صادر شده است.

به گزارش ایلنا،  هاشم کارگر گفت: از این تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۳۳  گواهی بصورت خودکار برای متوفیان پس از ۵ مرداد ۱۴۰۴ و همچنین ۱۱۷ هزار و ۶۸ گواهی انحصار وراثت برای متوفیان پیش از این تاریخ و بر اساس درخواست وراث و ذینفعان صادر شده است.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح در سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: با راه‌اندازی این خدمت در سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان(سهیم) و سامانه وراثت به آدرس verasat.ncr.ir ، تمامی وراث و ذینفعان در هر زمان با استفاده از تلفن همراه و رایانه شخصی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و در کمترین زمان، نسخه‌ای معتبر و رسمی از گواهی انحصار وراثت را دریافت کنند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، شایان ذکر است سامانه ابلاغ گواهی انحصار وراثت به نشانیverasat.ncr.ir و سامانه سهیم به نشانی  sahim.sabteahval.ir، جهت مشاهده و دریافت گواهی انحصار وراثت در دسترس عموم است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه‌ها خدمات انحصار وراثت را دریافت کنند.

 

